Innovia Films launcht metallisierte BOPP-Folie mit Ultrahochbarriere als Alufolien-Ersatz

Barrierebeschichtungen

Innovia Films hat mit Propafilm CHBM eine metallisierte BOPP-Folie mit Ultrahochbarriere vorgestellt, die Aluminiumfolie in polypropylenbasierten Verbundstrukturen ersetzen soll. Die 18 µm starke Folie richtet sich an Markenartikler und Converter, die eine hohe Sauerstoff- und Wasserdampfbarriere mit einer besseren Recyclingfähigkeit der Packung verbinden wollen.

Der Hersteller hat die Folie nach eigenen Angaben für die steigende Nachfrage nach Monomaterial-Verpackungen mit hoher Leistungsfähigkeit entwickelt. Propafilm CHBM verbindet laut Innovia eine Barriere gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit mit guter Metallhaftung und thermischer Stabilität. Konstruiert wurde sie gezielt als Ersatz für Aluminiumfolie in PP-basierten Laminaten, womit sich die Recyclingfähigkeit der Verbunde verbessern lasse, ohne die Barrierewirkung einzubüßen.

Anzeige

Barriere gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit

Nach Herstellerangaben erreicht die Folie sehr niedrige Werte bei der Sauerstoffdurchlässigkeit (OTR) und der Wasserdampfdurchlässigkeit (WVTR). Damit sei sie für sauerstoff- und feuchtigkeitsempfindliche Produkte geeignet und schütze Frische, Aroma, Geschmack und Produktqualität über die Lieferkette hinweg.

Die Folie ist in einer Dicke von 18 µm (0,72 mil) verfügbar. Innovia nennt als weitere Eigenschaften eine hohe optische Dichte, eine rückseitige Behandlung für Kaschierung oder Oberflächendruck sowie eine Metallhaftung, die ein stabiles Verhalten in der Weiterverarbeitung ermöglichen soll.

Anwendungen in der flexiblen Verpackung

Als Einsatzgebiete nennt der Hersteller Hochbarriere-Lebensmittelverpackungen, Monomaterial-Laminate, Stand- und Flachbeutel sowie generell Anwendungen, in denen Aluminiumfolie ersetzt oder ein hoher Schutz gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit gefordert wird.

„Da Marken weiterhin Verpackungslösungen suchen, die hohe Leistungsfähigkeit mit verbesserter Recyclingfähigkeit verbinden, stellt Propafilm CHBM einen weiteren bedeutenden Schritt dar“, sagt Alasdair McEwen, Business Unit Director Packaging EMEA bei Innovia Films. „Indem wir die Barriereleistung, die traditionell mit Aluminiumfolie verbunden ist, in einer polypropylenbasierten Struktur bereitstellen, ermöglicht Propafilm CHBM unseren Kunden, Verpackungsdesigns zu vereinfachen, ohne den Produktschutz zu beeinträchtigen.“