Thomas Piwowarsky ist neuer CEO der allfogroup

Wechsel in der Geschäftsführung des Folien- und Verpackungsspezialisten

Zum 1. Oktober hat Thomas Piwowarsky die Position des CEO und Geschäftsführers der allfogroup mit Sitz in Waltenhofen übernommen. Er verantwortet künftig Vertrieb, Marketing, Personal und Strategie, während der bisherige Geschäftsführer Hans Bresele als Beiratsvorsitzender und Gesellschafter im Unternehmen bleibt.

Piwowarsky ist seit vielen Jahren in der Kunststoffverpackungsbranche tätig und war über 25 Jahre hinweg in leitenden Funktionen in den Bereichen Kunststoffe, Verpackungen, Medizin und Spezialfolien beschäftigt. Nach Angaben des Unternehmens bringt er damit Erfahrung in der Führung und Entwicklung international tätiger Unternehmen mit, ebenso im Vertrieb und in der technologischen Ausrichtung. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei der allfogroup und möchte das Unternehmen gemeinsam mit dem Team weiter voranbringen“, sagt Thomas Piwowarsky.

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Stationen bei Klöckner Pentaplast und Liveo Research

In seiner bisherigen Laufbahn war Piwowarsky in verschiedenen Führungspositionen beim Kunststoffhersteller Klöckner Pentaplast sowie bei Liveo Research tätig, einem Anbieter von Pharmaverpackungslösungen. Seine Schwerpunkte liegen auf Vertrieb, Markt- und Kundenorientierung sowie auf der strategischen Unternehmensentwicklung. „Wenn wir die Anforderungen der Märkte genau kennen und gleichzeitig wissen, was technisch möglich ist, entwickeln wir Lösungen, die einen echten Mehrwert für unsere Kunden bieten“, erklärt Piwowarsky.

Verantwortungsbereiche klar aufgeteilt

Gemeinsam mit Dr. Andreas S. Gasse bildet Piwowarsky die Geschäftsführung der allfogroup, zu der neben allfo auch allvac und brevac gehören. Gasse verantwortet dabei Produktion, Technik und Logistik sowie Einkauf und Forschung & Entwicklung. Die Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsführung sind damit klar getrennt.

Hans Bresele wechselt in den Beiratsvorsitz

Hans Bresele konzentriert sich nach seiner Tätigkeit als Geschäftsführer auf seine Aufgaben als Beiratsvorsitzender und Gesellschafter. Als Nachfolger des Unternehmensgründers bleibt er der Unternehmensgruppe verbunden. „Gemeinsam mit dem Beirat und den Geschäftsführern Herrn Piwowarsky und Herrn Dr. Gasse werden wir die Unternehmensgruppe weiterentwickeln und die Geschäftsfelder strategisch ausbauen. Darauf freue ich mich“, sagt Hans Bresele.