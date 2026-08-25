Heuschrecken-Snack inspiriert Verpackungsdummy

Designkonzept für Standbodenbeutel

Aus einer ungewöhnlichen Kostprobe im Kollegenkreis hat LKA Lamprecht ein Konzept für eine flexible Verpackung (Standbodenbeutel) entwickelt. Der Design-Dummy setzt getrocknete, pikant gewürzte Heuschrecken als Trendfood in Szene. Das Milieubild für die Präsentation entstand mithilfe Künstlicher Intelligenz.

Den Anstoß gab ein Mitarbeiter des Lengericher Druckvorstufenunternehmens, der die Heuschrecken zum Probieren mitbrachte. Daraus entstand bei LKA Lamprecht die Idee, das Produkt in ein eigenständiges Verpackungskonzept zu übertragen. Der Entwurf greift das Thema Trendfood auf und verbindet es nach Angaben des Unternehmens mit einer reduzierten, klaren Gestaltung.

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Das Projekt ist als Design-Dummy angelegt. Es handelt sich somit um ein Anschauungsmodell, mit dem sich die gestalterische Wirkung eines Verpackungsentwurfs unter möglichst realistischen Bedingungen beurteilen lässt. Solche Muster können unter anderem zeigen, wie Farben, Typografie, Bildmotive und die Platzierung der einzelnen Gestaltungselemente auf der späteren Verpackung zusammenwirken.

Flexible Verpackung über LKA umgesetzt

Nach Angaben des Unternehmens wurde die flexible Verpackung über LKA umgesetzt. Für die Präsentation des Dummys entstand zusätzlich ein Milieubild, das die Verpackung in einem passenden Umfeld zeigt. Dieses Bild wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz generiert. LKA kennzeichnete den Einsatz der KI in dem veröffentlichten Beitrag ausdrücklich. Die Gestaltung des Verpackungsdummys selbst stammt demnach von dem Unternehmen.

LKA Lamprecht mit Sitz in Lengerich ist auf die Druckvorstufe für Verpackungen spezialisiert. Zum Leistungsspektrum gehören die Umsetzung von Design- und Druckprojekten, das Datenmanagement, die Optimierung und Kontrolle von Farben für den Flexodruck, die Herstellung von Flexodruckplatten sowie Fotografie und Bildbearbeitung. Neben Folienverpackungen bearbeitet das Unternehmen unter anderem Faltschachteln, Etiketten und Blisterkarten für den Flexo-, Offset- und Digitaldruck.

Mit dem Heuschrecken-Dummy präsentiert LKA ein selbst entwickeltes Konzept, bei dem nicht ein konkreter Kundenauftrag, sondern ein ungewöhnliches Lebensmittel den gestalterischen Ausgangspunkt bildet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Verbindung von Produktidee, Verpackungsgestaltung und realitätsnaher Präsentation sowie die ergänzende Nutzung eines KI-generierten Umfeldbildes.