Verpackungsdruck & Converting
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Weiterbildung für die Druckbranche

Fogra erweitert Schulungsprogramm

von Ansgar Wessendorf,
Qualifizierte Weiterbildung für Farbmanagement, Druckprozesse, Wei-terverarbeitung und Standardisierung
Die Schulungsangebote der Fogra in Präsenz und Online (Quelle: Fogra)

Neue Online-Intensivkurse ergänzen ab Herbst 2026 die Web Academy sowie das Präsenz- und Inhouse-Angebot der Fogra. Auf dem Programm stehen unter anderem Farbmanagement, Druckprozesse, Standardisierung und Migration aus Verpackungen.

Die Fogra erweitert ihr Weiterbildungsangebot im Herbst 2026 um ein neues digitales Format. Geplant sind vier englischsprachige Online-Intensivkurse, 30 Kurse der Fogra Web Academy sowie zwölf Präsenzseminare in München-Aschheim. Daneben bietet das Institut weiterhin individuelle Inhouse-Schulungen an.

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Online-Kurse zu Farbe und Offsetdruck

Die neuen Online-Intensivkurse finden zu festen Terminen statt und sollen die inhaltliche Tiefe der Präsenzseminare mit der ortsunabhängigen Teilnahme verbinden. Im Herbst werden drei Kurse zum Farbmanagement und ein Kurs zur Prozesskontrolle im Offsetdruck angeboten. Unterrichtssprache ist Englisch.

Neue Themen in der Web Academy

Im September beginnt zudem das neue Kursjahr der Fogra Web Academy. Das Programm umfasst 30 live vermittelte Kurse zu Farbe, Druck, Weiterverarbeitung und Standardisierung. Die Veranstaltungen stehen den Teilnehmenden anschließend als Aufzeichnung zur Verfügung.

Neu aufgenommen wurden Kurse zur Farbtransformation von aufhellerhaltigem Papier, zum HDR-Imaging, zur Migration aus Verpackungen und zur Bewertung der 3D-Oberflächenqualität. Teilnehmende können sich außerdem als „Fogra Web Academy Graduate“ qualifizieren. Nach Angaben der Fogra haben bislang mehr als 500 Personen das Format absolviert.

Zwölf Präsenzseminare geplant

Für den Herbst sind darüber hinaus zwölf Präsenzseminare in München-Aschheim vorgesehen. Behandelt werden unter anderem Farbmanagement, Farbmessung, Druckweiterverarbeitung, Grundlagen der Drucktechnik, Offsetdruck und der Einsatz von KI für Mediengestalterinnen und Mediengestalter. Praktische Übungen und Anschauungsbeispiele ergänzen die fachlichen Inhalte. Unternehmen können außerdem individuell zugeschnittene Inhouse-Schulungen buchen.

Mehr Infos zu den Fogra-Weiterbildungsangeboten finden Sie hier.

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