Verpackungsdruck & Converting
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Kooperation in Indonesien

W&H vertritt Nordmeccanica

von Ansgar Wessendorf,
W&H vertritt Nordmeccanica
Das W&H-Team übernimmt in Indonesien den lokalen Vertrieb und Service für die Maschinen von Nordmeccanica (Quelle: W&H)

W&H Asia Pacific übernimmt die offizielle Vertretung von Nordmeccanica in Indonesien. Damit bündeln die Unternehmen vor Ort ihre Vertriebs- und Serviceaktivitäten für die Herstellung und Weiterverarbeitung flexibler Verpackungen.

Nordmeccanica bringt sein Portfolio für die Beschichtung, Kaschierung und Metallisierung ein. W&H ergänzt die Zusammenarbeit mit seinen Maschinenlösungen für die Produktion flexibler Verpackungen (Extrusionanlagen, Flexo- und Tiefdruckmaschinen) sowie einer bestehenden Vertriebs- und Serviceorganisation in Indonesien. Kunden erhalten damit einen lokalen Ansprechpartner für beide Portfolios.

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„Indonesien ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für die Verpackungsindustrie. Mit erfahrenen Vertriebs- und Serviceteams vor Ort können wir unseren Kunden eine reaktionsschnelle Betreuung bieten, die auf die Anforderungen des lokalen Marktes zugeschnitten ist“, sagt Maximilian Cluesserath, Geschäftsführer von W&H in Indonesien.

Das Portfolio von Nordmeccanica umfasst lösungsmittelbasierte, lösungsmittelfreie und wasserbasierte Laminiermaschinen sowie Anlagen für Beschichtungs- und Metallisierungsanwendungen. Die Unternehmen arbeiten bereits seit längerer Zeit zusammen.

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