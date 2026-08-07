Agfa bringt neue Inkjet-Bogenmaschine auf den Markt

Digitaler Verpackungsdruck

Agfa erweitert sein Portfolio für den digitalen Verpackungsdruck um eine Bogen-Inkjetdruckmaschine. Die SpeedSet Orca 1060 verarbeitet bis zu 11.000 B1-Bogen pro Stunde und ist auf kürzere Auflagen sowie On-Demand-Produktionen ausgelegt.

Die SpeedSet Orca 1060 wurde für die Herstellung von Faltschachteln, Mikrowellverpackungen und weiteren Verpackungsanwendungen entwickelt. Das wasserbasierte Inkjet-System verarbeitet Materialien mit einer Stärke von 0,2 bis 2 mm. Die maximale Produktionsgeschwindigkeit gibt Agfa mit 11.000 B1-Bogen pro Stunde an.

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Da der digitale Druckprozess ohne Druckplatten auskommt, entfallen die damit verbundenen Rüstzeiten und die Anfahrmakulatur. Auch Auftragswechsel lassen sich kurzfristig durchführen. Nach Angaben des Herstellers soll die Maschine bei Auflagen von bis zu etwa 5.000 Bogen wirtschaftlicher produzieren als konventionelle Offsetsysteme.

Die SpeedSet Orca 1060 arbeitet mit einer Auflösung von 1.200 dpi. Das Zehn-Farben-System umfasst CMYK sowie optionale Farben, Primer und Lack. Primer und Lack werden nur an den jeweils benötigten Stellen aufgetragen, wodurch sich der Materialverbrauch reduzieren soll. Integrierte Kameras überwachen die Druckqualität während der laufenden Produktion.

Für die Steuerung des Produktionsablaufs kommt die Workflow-Software Asanti zum Einsatz. Sie lässt sich mit ERP- und MIS-Systemen verbinden und unterstützt die Automatisierung der Prozesse.

Agfa verweist zudem auf einen geringeren Materialabfall gegenüber der Offsetproduktion. Print-on-Demand-Anwendungen sollen außerdem dazu beitragen, Überproduktionen zu vermeiden. Die wasserbasierten Pigmenttinten sowie Primer und Lack erfüllen laut Hersteller die Anforderungen für Anwendungen im Lebensmittelbereich.

„Diese vollständig digitale Verpackungsdruckmaschine vereint die Robustheit und Druckqualität einer Offsetmaschine mit den Vorteilen des Inkjetdrucks. Sie bietet eine Druckqualität auf Offsetniveau, deutlich kürzere Rüstzeiten, weniger Materialabfall und eine effiziente Verarbeitung variabler Daten“, sagt Richard Cotterill, Global Sales Manager Packaging bei Agfa. Die Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 11.000 B1-Bogen pro Stunde soll Verpackungshersteller insbesondere bei wechselnden und kürzeren Auflagen unterstützen.