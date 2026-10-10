Kampf eröffnet Technologie- und Kundenzentrum in Wiehl

Schneid- und Wickelprozesse praxisnah erproben

Mit dem neuen Kundenzentrum THE LINQ verbindet Kampf Anwendungstests, gemeinsame Entwicklungsarbeit und Qualifizierung. Kunden können eigene Materialien unter produktionsnahen Bedingungen erproben und Ergebnisse für Prozessoptimierungen und Investitionsentscheidungen nutzen.

Kampf hat an seinem Stammsitz in Wiehl/Mühlen das Kundenzentrum „THE LINQ – Home of Slitting & Winding“ eröffnet. Die rund 3.000 Quadratmeter große Einrichtung bündelt Technologieerprobung, fachlichen Austausch und Weiterbildung. Ihr Kern ist ein 1.276 Quadratmeter großes Technologiezentrum, in dem Maschinen und Ausrüstung für Demonstrationen, Versuche und die Validierung von Anwendungen zur Verfügung stehen. Damit erweitert der Spezialist für Schneid- und Wickeltechnik die Möglichkeiten, konkrete Produktionsanforderungen gemeinsam mit Kunden und Partnern zu bearbeiten.

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Eigene Materialien unter produktionsnahen Bedingungen testen

Für Verarbeiter liegt ein wesentlicher Ansatz des Zentrums in der Möglichkeit, eigene Materialien mitzubringen und deren Verarbeitung im Zusammenspiel mit Maschinen und Prozesseinstellungen zu untersuchen. Anwendungen werden gemeinsam getestet und die Ergebnisse ausgewertet. Ziel ist es, Optimierungspotenziale zu erkennen und eine belastbare Grundlage für spätere Investitionsentscheidungen zu schaffen.

Die Zusammenarbeit beginnt bereits bei der Analyse der Aufgabenstellung: Im sogenannten WorkLab untersuchen Kunden und Kampf-Experten Materialien, Prozesse und Anforderungen und entwickeln daraus anwendungsspezifische Lösungsansätze. Die anschließende Erprobung soll zeigen, wie sich diese unter produktionsnahen Bedingungen umsetzen lassen.

Das räumliche Konzept gliedert sich in vier Bereiche. „Experience“ dient der Diskussion über Märkte, Technologien und Anwendungen; „Creation“ der gemeinsamen Lösungsentwicklung. Im Bereich „Performance“ stehen Versuche und deren Auswertung im Mittelpunkt. „Commons“ bietet mit dem WorkCafe und dem Betriebsrestaurant Raum für Veranstaltungen und informellen Austausch.

Qualifizierung bis ins Detail des Wickelprozesses

Die integrierte Kampf Academy verbindet Schulungsräume mit praktischer Wissensvermittlung direkt an den Schneid- und Wickelmaschinen. Das allgemeine Weiterbildungsangebot umfasst modulare Seminare sowie individuell zugeschnittene Schulungen für unterschiedliche Erfahrungsstufen. Trainings werden in den Technologiezentren, beim Kunden und online angeboten.

Wie konkret der technische Bezug ausfällt, zeigt das veröffentlichte Seminarprogramm. Ein Kurs behandelt die Zug- und Andruckcharakteristik sowie deren Einfluss auf die Wickelqualität. Dabei geht es unter anderem um mögliche Wickeldefekte bei dünnen Folien, großen Lauflängen und hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Weitere Angebote erläutern Schneidtechnologien mit Schwerpunkt Scherenschnitt, die Bedienoberfläche und Maschinenparameter des ConSlitter sowie dessen mechanische und elektrische Wartung. Damit reicht die Qualifizierung von der Prozessführung über die Bedienung bis zur Instandhaltung.

Teil der langfristigen Standortentwicklung

Mit THE LINQ verfolgt Kampf den Ausbau seiner Rolle als Lösungsanbieter und Partner über den Maschinenlebenszyklus hinweg. Geschäftsführer Markus Vollmer sieht in der Verbindung von Fachwissen, Technologien, Daten und unterschiedlichen Perspektiven eine Voraussetzung, um Kundenanforderungen besser zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Die erste Projektidee entstand im Oktober 2023; das Technologiezentrum wurde im Mai 2026 fertiggestellt. Der Abschluss der Außenanlagen ist bis 2027 vorgesehen. THE LINQ ergänzt das kürzlich fertiggestellte Logistikzentrum: Während dieses interne Abläufe und Materialflüsse stärkt, schafft das Kundenzentrum zusätzliche Möglichkeiten für Anwendungsentwicklung, Kundendialog und Wissenstransfer.