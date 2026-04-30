IBD Wickeltechnik stärkt technischen Vertrieb mit Mirko Knappmeier

Personalie

Die IBD Wickeltechnik GmbH erweitert ihren technischen Vertrieb und hat Mirko Knappmeier als neuen Vertriebsingenieur gewonnen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im technischen Vertrieb wird er Kunden im In- und Ausland künftig direkt vor Ort betreuen und bei technischen Fragestellungen unterstützen.

In seiner neuen Funktion ist Knappmeier im Außendienst tätig und begleitet Projekte über sämtliche Phasen hinweg – von der ersten Anforderungsanalyse bis zur Inbetriebnahme. Zu seinen Aufgaben zählen die Bewertung bestehender Prozesse sowie die Auslegung und Integration geeigneter Lösungen aus dem Portfolio von IBD Wickeltechnik. Dies umfasst sowohl Bestandsanlagen als auch Anwendungen im OEM-Bereich bei Neumaschinen und Anlagenkonzepten.

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Mit dem personellen Ausbau verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Nähe zu Kunden und Partnern weiter zu intensivieren. Im Fokus stehen kürzere Reaktionszeiten, eine stärkere Präsenz in laufenden Projekten sowie eine durchgängige technische Begleitung entlang des gesamten Wickelprozesses.

„Mit Mirko Knappmeier gewinnen wir einen Kollegen, der die Anforderungen unserer Branche sehr genau kennt. Gerade bei anspruchsvollen Wickelanwendungen entstehen tragfähige Lösungen durch den engen technischen Austausch mit Kunden und OEM-Partnern“, erklärt Dennis Hermann, Geschäftsführer der IBD Wickeltechnik GmbH.

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt IBD Wickeltechnik Lösungen für die industrielle Wickeltechnik – von Einzelkomponenten bis hin zu abgestimmten Systemlösungen. Mit der Verstärkung im Vertrieb soll dieses Know-how künftig noch direkter in Kundenprojekte eingebracht werden.