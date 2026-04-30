Verpackungsdruck & Converting
Verpackungsdruck & Converting
Flexodruck

SOMA erhält erstmals vergebenen FTA Award „Supplier of the Year“

von Ansgar Wessendorf,
SOMA erhält erstmals vergebenen FTA Award „Supplier of the Year“
SOMA wurde von der Foundation of FTA als erster Preisträger des neu geschaffenen Awards „Supplier of the Year“ für besondere Beiträge zur Innovation und Weiterentwicklung der Flexodruckindustrie ausgezeichnet (Quelle: Soma)

Die Foundation of FTA hat SOMA als ersten Preisträger des neu geschaffenen Awards „Supplier of the Year“ ausgezeichnet. Mit der Ehrung würdigt die Organisation besondere Leistungen in den Bereichen Innovation, partnerschaftliche Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Flexodruckindustrie.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des FTA Forum Infoflex 2026 während des Awards Banquet am 26. April 2026 statt.

Anzeige

Nach Angaben der FTA wurde SOMA für seine kontinuierliche Rolle bei der Entwicklung technologischer Lösungen ausgewählt, die Effizienz, Automatisierung und Druckqualität im Flexodruck steigern. Zudem wurde das Unternehmen für sein Engagement bei der Förderung enger Kooperationen innerhalb der Branche gewürdigt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Auszeichnung liegt auf dem Einsatz des Unternehmens in den Bereichen Weiterbildung, Forschung und praxisnahe Zusammenarbeit. Diese Aktivitäten leisten nach Einschätzung der Organisation einen wichtigen Beitrag zur technologischen und strukturellen Weiterentwicklung des Marktes.

Darüber hinaus beteiligt sich SOMA regelmäßig an Initiativen und Veranstaltungen der FTA und bringt Fachkompetenz unter anderem in den Themenfeldern Automatisierung, Künstliche Intelligenz und Prozessoptimierung ein. Auch das Engagement im Flexo Xperience Center wurde als Ausdruck der branchenweiten Unterstützungsarbeit hervorgehoben.

„Was SOMA besonders auszeichnet, ist die Rolle des Unternehmens bei der Stärkung der gesamten internationalen Flexodruckindustrie. Das Unternehmen entwickelt nicht nur Maschinen, sondern fördert aktiv Zusammenarbeit, Weiterbildung und gemeinsamen Fortschritt innerhalb der Branche“, erklärte FTA-Präsident Nathan Ridnouer.

Schlagwörter: ,

Das könnte Sie auch interessieren

Screen rückt digitale Inkjet-Lösungen für flexible Papierverpackungen in den Fokus

Weiterlesen
Workshop zum UV-Flexodruck vermittelt Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Verpackungsdruckbranche

Workshop zum UV-Flexodruck vermittelt Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Verpackungsdruckbranche

Weiterlesen
Technology Days 2026: Koenig & Bauer stellt neue CI-Flexomaschine vor

Technology Days 2026: Koenig & Bauer stellt neue CI-Flexomaschine vor

Weiterlesen
Green Compounding bei Westland: Nachhaltige Elastomerrezepturen zwischen Performance und Kreislauffähigkeit

Green Compounding bei Westland: Nachhaltige Elastomerrezepturen zwischen Performance und Kreislauffähigkeit

Weiterlesen
Ruby als zentrales Steuerungssystem für die Produktion

Ruby als zentrales Steuerungssystem für die Produktion

Weiterlesen
Miraclon erhält FTA Technical Innovation Award 2026 für Flexcel Prime Platte

Miraclon erhält FTA Technical Innovation Award 2026 für Flexcel Prime Platte

Weiterlesen