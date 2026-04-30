SOMA erhält erstmals vergebenen FTA Award „Supplier of the Year“

Flexodruck

Die Foundation of FTA hat SOMA als ersten Preisträger des neu geschaffenen Awards „Supplier of the Year“ ausgezeichnet. Mit der Ehrung würdigt die Organisation besondere Leistungen in den Bereichen Innovation, partnerschaftliche Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Flexodruckindustrie.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des FTA Forum Infoflex 2026 während des Awards Banquet am 26. April 2026 statt.

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Nach Angaben der FTA wurde SOMA für seine kontinuierliche Rolle bei der Entwicklung technologischer Lösungen ausgewählt, die Effizienz, Automatisierung und Druckqualität im Flexodruck steigern. Zudem wurde das Unternehmen für sein Engagement bei der Förderung enger Kooperationen innerhalb der Branche gewürdigt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Auszeichnung liegt auf dem Einsatz des Unternehmens in den Bereichen Weiterbildung, Forschung und praxisnahe Zusammenarbeit. Diese Aktivitäten leisten nach Einschätzung der Organisation einen wichtigen Beitrag zur technologischen und strukturellen Weiterentwicklung des Marktes.

Darüber hinaus beteiligt sich SOMA regelmäßig an Initiativen und Veranstaltungen der FTA und bringt Fachkompetenz unter anderem in den Themenfeldern Automatisierung, Künstliche Intelligenz und Prozessoptimierung ein. Auch das Engagement im Flexo Xperience Center wurde als Ausdruck der branchenweiten Unterstützungsarbeit hervorgehoben.

„Was SOMA besonders auszeichnet, ist die Rolle des Unternehmens bei der Stärkung der gesamten internationalen Flexodruckindustrie. Das Unternehmen entwickelt nicht nur Maschinen, sondern fördert aktiv Zusammenarbeit, Weiterbildung und gemeinsamen Fortschritt innerhalb der Branche“, erklärte FTA-Präsident Nathan Ridnouer.