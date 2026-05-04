Lebensmittelverpackung: Recyclingfasern mit zertifiziertem Recyclingkunststoff

Interpack 2026

Die RDM Group und Dow haben gemeinsam eine neue Verpackungslösung für den Lebensmittelbereich entwickelt, die vollständig auf Recyclingmaterialien basiert. Die unter dem Namen Multiboard CirculaRR eingeführte Entwicklung kombiniert Recyclingfasern mit zertifiziertem Recyclingkunststoff und erfüllt zentrale Anforderungen an Lebensmittelsicherheit und Recyclingfähigkeit.

Die Lösung ist für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt ausgelegt und eignet sich unter anderem für Tiefkühlprodukte, Obstverpackungen sowie Tiernahrung. Nach Angaben der Unternehmen ist die Verpackung sowohl lebensmittelkonform als auch mit bestehenden Papierrecyclingströmen kompatibel. Zudem verfügt sie über einschlägige Zertifizierungen, die Markeninhaber bei der Umsetzung künftiger regulatorischer Vorgaben, insbesondere der EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR), unterstützen sollen.

Anzeige

Kombination aus Recyclingkarton und zirkulären Polymeren

Multiboard CirculaRR basiert auf einem Recyclingkarton, der mit einem geringen Anteil Polyethylen beschichtet ist. Zum Einsatz kommt dabei ISCC PLUS-zertifizierter Recyclingkunststoff aus fortschrittlichen Recyclingprozessen, dessen Herkunft über ein Massenbilanzsystem nachverfolgt wird. Die Materialkombination soll die für anspruchsvolle Anwendungen erforderlichen Barriere- und Schutzeigenschaften gewährleisten.

Die Entwicklung baut auf dem bestehenden Multiboard-Barrierematerial der RDM Group auf, das im Werk Fiskeby (Schweden) produziert wird. Durch den niedrigen Polymeranteil bleibt die Verwertbarkeit innerhalb etablierter Altpapierkreisläufe erhalten.

Ausgelegt auf Recyclingfähigkeit

Neben dem Einsatz von Recyclingmaterialien stand die Recyclingfähigkeit der Verpackung im Fokus der Entwicklung. Multiboard CirculaRR wurde gemäß dem aktuellen Testprotokoll der Brancheninitiative 4evergreen bewertet. Die Ergebnisse bestätigen die Eignung für das Recycling in bestehenden Papierströmen.

Dieser Aspekt gewinnt vor dem Hintergrund regulatorischer Entwicklungen an Bedeutung: Die PPWR sieht vor, dass bis 2030 alle Verpackungen in der EU recycelbar sein müssen und definiert Mindestanteile für recycelte Kunststoffe. Die neue Lösung adressiert diese Anforderungen und soll Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette bei der Umstellung unterstützen.

Premiere auf der Interpack 2026

Die offizielle Vorstellung von Multiboard CirculaRR erfolgt auf der Interpack 2026. Prototypen werden am Stand von Dow präsentiert und geben Einblick in die Kombination faserbasierter und polymerbasierter Materialien zur Entwicklung kreislauffähiger Verpackungslösungen.

Halle 9, Stand C24