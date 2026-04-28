Sun Chemical stellt erweitertes Leistungsangebot vor

Interpack 2026

Sun Chemical, ein weltweit tätiger Anbieter von Verpackungsmaterialien und -dienstleistungen, präsentiert auf der Interpack 2026 sein neues Konzept „Experience. Transformation”. Im Mittelpunkt steht ein integrierter Ansatz, der Materialkompetenz, datenbasierte Analysen und strategische Dienstleistungen verbindet, um Entwicklungen entlang der gesamten Verpackungswertschöpfungskette zu unterstützen.

Das Konzept baut auf der 2023 eingeführten Ausrichtung „Transform with Sustainable Packaging“ auf und erweitert das Leistungsportfolio um zusätzliche Komponenten. Ziel ist es, leistungsfähige Materialien in den Bereichen Druckfarben, Beschichtungen und Klebstoffe mit Beratungsleistungen, digitalen Anwendungen und Innovationsansätzen zu verknüpfen. Auf diese Weise sollen Verpackungshersteller dabei unterstützt werden, operative und strategische Herausforderungen in wirtschaftlich nutzbare Lösungen zu überführen.

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Im Rahmen der Messe stellt Sun Chemical mehrere zentrale Elemente seines Angebots vor. Dazu zählt ein integriertes Konzept aus Materialien und Dienstleistungen, das auf der sogenannten 4Elements-Methodik basiert und Themen wie Marktentwicklung, Prozesseffizienz, Risikomanagement und Nachhaltigkeit adressiert. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen sein Portfolio an Druckfarben, Lacken und Klebstoffen, das auf Leistungsfähigkeit und Prozesssicherheit in industriellen Anwendungen ausgelegt ist.

Ein weiterer Bestandteil des Messeauftritts ist das Sun Chemical Insight Lab, das als Schnittstelle zwischen strategischen Fragestellungen und praktischer Umsetzung positioniert wird. Dort werden unter anderem Entwicklungen im Bereich Verpackungsregulierung, Designtrends, Farbmanagement sowie Zukunftsperspektiven der Branche thematisiert.

Ergänzt wird das Angebot durch individuell gestaltete, fachlich begleitete Formate, die Besucher gezielt mit entsprechenden Experten des Unternehmens zusammenbringen sollen.

„Die interpack 2026 markiert einen weiteren Entwicklungsschritt – vom Materiallieferanten hin zum Anbieter integrierter Lösungen und Dienstleistungen“, erklärte Mehran Yazdani, President Global Packaging and Specialties bei Sun Chemical. Ziel sei es, gemeinsam mit Kunden konkrete Herausforderungen und Entwicklungspotenziale im Verpackungsbereich zu identifizieren und entsprechende Lösungsansätze zu erarbeiten.

Halle 7A, Stand B03