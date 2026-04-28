Screen und CGS Oris präsentieren Lösungen zum Farbmanagement und Tinteneinsparung

Interpack 2026

Die integrierten Farbmanagement-Lösungen von Screen und CGS Oris vereinen modernste Software mit digitaler Inkjet-Technologie, um Druckern eine präzisere, kosteneffizientere und stärker automatisierte Produktion im Verpackungs- und Etikettendruck zu ermöglichen. Vorgestellt werden die Innovationen auf der interpack 2026.

Screen Europe präsentiert auf der interpack 2026 seine neueste Workflow-Kooperation mit der CGS Oris GmbH und zeigt anhand praxisnaher, datenbasierter Demonstrationen, wie integrierte Farbmanagement-Innovationen Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit im digitalen Inkjet-Druck für Verpackungskonverter nachhaltig steigern.

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Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden die Softwaresuiten Press Matcher und Certified von CGS Oris vollständig in Screens proprietäres Workflow-Management-System Equios integriert. Dieses wird mit sämtlichen digitalen Inkjet-Druckmaschinen von Screen für Etiketten und flexible Verpackungen ausgeliefert. Das Ergebnis ist ein einheitlicher, hochgradig effizienter Ansatz zur Sicherstellung konsistenter Farbqualität in digitalen Produktionsumgebungen – und damit eine Antwort auf die wachsenden Anforderungen von Markenartiklern und Verpackungskonvertern.

Intelligenter Farbabgleich für die digitale Verpackungsproduktion

Im Zentrum der Kooperation steht CGS Oris Press Matcher, das nun vollständig in die Workflow-Software Equios integriert ist. Die Lösung zentralisiert und standardisiert das Farbmanagement und ermöglicht Konvertern eine konsistente Reproduktion von Markenfarben über mehrere Druckauflagen, Workflow-Systeme und Produktionsstandorte hinweg.

Press Matcher ist darauf ausgelegt, den Farbraum von Druckmaschinen präzise an gängige Industriestandards anzupassen. Durch die Messung und Analyse von Farbfeldern auf Proofs oder bedruckten Substraten können Verarbeiter minimale Delta-E-Werte (ΔE) sowohl bei Sonderfarben als auch bei Prozessfarben erzielen und so eine exakte, wiederholbare Farbwiedergabe sicherstellen.

Weniger Tintenverbrauch bei unveränderter Qualität

Darüber hinaus umfasst Press Matcher das Modul Ink Saver, das einen zentralen Hebel für mehr Effizienz adressiert: den Tintenverbrauch.

Mithilfe proprietärer Algorithmen optimiert Ink Saver die Farbwiedergabe, indem zusätzliche Schwarztinte zur Vertiefung von Tonwerten eingesetzt wird, anstatt ausschließlich zusätzliche CMY-Farbmengen zu verwenden. Bei Druckmaschinen mit erweitertem Farbraum – etwa der Truepress Label 350UV SAI mit den ECG-Farben Orange und Blau – separiert und rekonstruiert das Modul Farben digital unter Einbeziehung dieser zusätzlichen Tinten. Dadurch lässt sich der Verbrauch weiter senken, ohne die präzise Wiedergabe von Markenfarben zu beeinträchtigen.

Das Ergebnis sind eine höhere Farbkonsistenz, verbesserte Graubalance, mehr Tiefe und Detailzeichnung in gedruckten Bildern sowie eine reduzierte Übersättigung, die häufig Ursache von Druckfehlern ist. Geringere Tintenvolumina senken zudem den Energiebedarf in der Trocknung und ermöglichen messbare betriebliche Einsparungen. In zahlreichen Anwendungen können Konverter ihren Tintenverbrauch deutlich reduzieren, ohne Einbußen bei Druckqualität oder Produktivität hinnehmen zu müssen. Daraus ergeben sich langfristige Kostenvorteile sowie eine insgesamt nachhaltigere Investition.

CGS Oris Certified schafft Transparenz und Rückverfolgbarkeit

Nach der Profilierung des Farbraums einer Druckmaschine ermöglicht CGS Oris Certified die kontinuierliche Überwachung der Farbstabilität über längere Zeiträume hinweg. Die Ergebnisse einzelner Druckaufträge werden dokumentiert, archiviert und für Nachweiszwecke bereitgestellt.

Insbesondere für die digitale Druckmaschine Truepress PAC 520P eröffnet diese Funktionalität Verarbeitern flexibler Verpackungen die Möglichkeit, papierbasierte Verpackungen so zu konfigurieren und zu zertifizieren, dass sie anerkannte Branchenstandards in der Farbwiedergabe erfüllen. Kunden können über das cloudbasierte Reporting-Tool Evaluate von CGS Oris auf dokumentierte Nachweise der Farbkonsistenz zugreifen.

Darüber hinaus ermöglicht die langfristige Überwachung der Farbperformance über mehrere Druckmaschinen, Standorte oder Druckverfahren hinweg die Identifikation von Schwachstellen im Produktionsprozess. Konverter erhalten damit eine belastbare Datengrundlage, um ihre Prozesse kontinuierlich schneller, effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten.

Dieses Maß an Transparenz stärkt nicht nur das Vertrauen zwischen Konverter und Kunde sowie die professionelle Rechenschaftspflicht durch einen digitalisierten Zertifizierungsprozess. Es reduziert zugleich Kosten und Umweltbelastungen, die durch Herstellung, Versand und Prüfung physischer Andrucke entstehen. Da die automatisierte Überwachung den Bedarf an wiederholten Proofs vor der Serienproduktion minimiert, profitieren beide Seiten gleichermaßen.

Ausdrucksstarke Verpackungsfarben live auf der interpack erleben

Besucher des Screen-Messestands auf der interpack 2026 erhalten die Gelegenheit, die Zusammenarbeit von Screen und CGS Oris live zu erleben und zu sehen, wie Effizienz und Qualität im digitalen Druck für Etiketten und flexible Verpackungen gezielt gesteigert werden.

„Angesichts dessen, wonach Converter auf der interpack 2026 suchen werden, haben wir erkannt, dass unter den vielen möglichen Kooperationsfeldern zwischen unseren Unternehmen die Verbesserung von Qualitätssicherung und Farbkonsistenz im Verpackungsdruck die unmittelbarsten und messbarsten Auswirkungen für unsere Kunden haben wird“, sagte Bernd Rückert, CEO der CGS Oris GmbH.

Besucher werden gebeten sich zu registrieren, um folgendes nicht zu verpassen: individuelle Demonstrationen der integrierten Farbmanagement-Lösungen von Screen und CGS Oris, Experteneinblicke in den Druck- und Convertingmarkt, aktuelle Innovationen im Digitaldruck sowie ergänzende Informationsmaterialien und exklusive Give-aways.

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Hall 8a, Stand E50

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