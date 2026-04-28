Miraclon erhält FTA Technical Innovation Award 2026 für Flexcel Prime Platte

Flexodruck

Miraclon ist von der US-Branchenvereinigung Flexographic Technical Association (FTA) mit dem Technical Innovation Award 2026 für seine Flexcel Prime Platte ausgezeichnet worden. Die neue Flexodruckplatten-Technologie der nächsten Generation soll insbesondere zu einer höheren Konsistenz, besseren Vorhersagbarkeit und gesteigerten Effizienz im Druckprozess beitragen. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der FTA-Veranstaltung Forum & Infoflex 2026 verliehen und würdigt Technologien, die Leistungsfähigkeit und Anwendungsmöglichkeiten des Flexodrucks weiterentwickeln.

Die Flexcel Prime Platte basiert auf der etablierten Flexcel NX Technologie und adressiert zentrale Herausforderungen in der flexografischen Produktion. Im Fokus steht ein stabilerer und besser kontrollierbarer Druckprozess mit messbaren Effizienzgewinnen.

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Zu den genannten Vorteilen zählen:

schnelleres und besser planbares Einrichten der Druckmaschine

reduzierte ungeplante Unterbrechungen und Maschinenstopps

konsistentere Druckergebnisse über Auflagen und Wiederholaufträge hinweg

höhere Gesamteffizienz der Druckmaschinen bei geringerem Bedienaufwand

Ein wesentliches technisches Merkmal ist das sogenannte Seamless Fit Printing. Diese Funktion ermöglicht die vollständige Kompatibilität und Austauschbarkeit mit bestehenden Flexcel NXH Platten. Die Flexcel Prime kann ohne Neuprofilierung, ohne Anpassung von Druckdaten und ohne Änderungen an den Druckmaschineneinstellungen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist auch eine Kombination innerhalb eines Plattensatzes möglich, bei dem Flexcel Prime und Flexcel NXH Platten gemeinsam verwendet werden können. Dies soll die Einführung der neuen Technologie erleichtern und eine Integration in bestehende Produktionsumgebungen ohne Unterbrechung der Workflows ermöglichen.

Neben der Prozessstabilität wurde die Flexcel Prime Platte auch hinsichtlich ihrer Robustheit weiterentwickelt. Sie ist auf eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber typischen Druckproblemen wie Farbaufbau und Verschleiß ausgelegt. Dadurch sollen höhere Auflagen bei gleichzeitig reduzierter Makulatur sowie eine stabilere Leistung über längere Produktionszyklen möglich werden.

„Die in diesem Jahr ausgezeichneten Technologien wirken sich spürbar auf Druckqualität, Betriebseffizienz und Prozesskontrolle aus“, sagte Kelsey Schmidt, Manager of Education Delivery bei der FTA. Die Flexcel Prime Platte ermögliche eine Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität zwischen Produkten, die im Abstand von 18 Jahren entwickelt wurden. Dadurch könnten Druckereien effizient auf neue Technologien umsteigen, ohne komplette Plattensätze ersetzen zu müssen, wenn einzelne Komponenten erneuert werden. Insgesamt spiegelten die Auszeichnungen den kontinuierlichen technologischen Fortschritt im Flexodruck sowie den branchenweiten Fokus auf mehr Konsistenz und Effizienz wider.

Reid Chesterfield, Chief Technology and Innovation Officer bei Miraclon, erklärte, die Entwicklung der Flexcel Prime Platte sei eng an den Anforderungen der Anwender ausgerichtet worden. Im Mittelpunkt habe die Frage gestanden, welche Anforderungen an eine nächste Plattengeneration gestellt würden. Besonders wichtig seien eine deutlich verbesserte Druckmaschinenleistung sowie die Möglichkeit gewesen, bestehende Flexcel NXH Workflows ohne strukturelle Anpassungen weiter zu nutzen. Ziel sei es gewesen, eine verbesserte, jedoch nicht grundlegend veränderte Platte zu entwickeln. Die Verbindung von Leistungssteigerung und vollständiger Kompatibilität habe dabei eine zentrale technische Herausforderung dargestellt.

Mit der aktuellen Auszeichnung setzt Miraclon eine Reihe von bereits mehrfach von der FTA prämierten Entwicklungen fort. Dazu zählen unter anderem das Flexcel NX System, Flexcel NX Ultra, PureFlexo Printing sowie das Shine LED-Lampenset. Diese Technologien zielen darauf ab, Flexodruckprozesse effizienter, kontrollierter und nachhaltiger zu gestalten.