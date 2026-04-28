Bobst bringt marktführende Einblicke zur Konferenz Corrugated 2026

KI in der Prodktion von Wellpappenverpackungen

Bobst wird seine marktführende Expertise im Bereich Wellpappenverpackungen auf der erstmals stattfindenden Veranstaltung Corrugated 2026 einbringen und kündigt an, dort vier informative Vortragsveranstaltungen auszurichten.

Bei diesem wegweisenden Event werden Experten von Bobst und dem Partnerunternehmen Packitoo an drei der vier Veranstaltungstage auf der Bühne stehen. Gemeinsam liefern die Präsentationen unverzichtbare Einblicke für Wellpappenverarbeiter und Unternehmen, die auf Wellpappenverpackungen angewiesen sind. Behandelt werden unter anderem Themen wie E-Commerce, Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung.

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Vier Fachvorträge zu Zukunftsthemen der Wellpappenindustrie

Die erste Session wird von Christian Vionnet, Product Marketing Director für Flachbettstanzen und Flexo-Postprinter bei Bobst, geleitet und trägt den Titel: „Could the eCommerce bubble burst? From Overcapacity to Opportunity: Rethinking the Future of Corrugated Packaging”. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Wellpappenverarbeiter an einen sich schnell wandelnden Online-Markt anpassen können. Der Vortrag findet am Nachmittag des ersten Veranstaltungstages, Dienstag, 19. Mai, statt.

Am Mittwoch, 20. Mai, folgen zwei weitere Sessions, darunter eine Präsentation von Thomas Othax von Packitoo. Diese Diskussion widmet sich dem aktuellen Trendthema Künstliche Intelligenz und zeigt Wellpappenunternehmen Wege auf, das Potenzial KI-gestützter Verarbeitungslösungen zu erschließen. Ebenfalls am Mittwoch wird Jan Deschuyter, Technology Sales Manager bei Bobst, mit einem Kurzvortrag unter dem Titel „The Huge Potential of Robotics in the Corrugated Board Industry“ auf der Bühne stehen. Dieser Vortrag bietet einen detaillierten Einblick in das führende Portfolio robotergestützter Lösungen von Bobst.

Auch am dritten Veranstaltungstag – Donnerstag, 21. Mai – ist Bobst vertreten. Dann hält David Arnaud, Product Marketing Director für Flexo-Faltschachtelklebemaschinen und Rotationsstanzen, einen Vortrag über Automatisierung und die Bedeutung der Digitalisierung. Die Präsentation mit dem Titel „Automation in the Modern Corrugated Box Plant and the Importance of Digitalization“ wird die Vorteile der modularen Lösungen von Bobst hervorheben, die einen Automatisierungsansatz ermöglichen, der sich flexibel an die Anforderungen jedes Verarbeiters anpassen und mit diesen mitwachsen kann.

David Arnaud blickte im Vorfeld auf die Veranstaltung und sagte: „Diese Veranstaltung bietet eine spannende Gelegenheit, direkt mit Partnern und Kunden in Kontakt zu treten und zu zeigen, wie innovative Lösungen zu einer besseren Performance entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wellpappe beitragen können. Wir sind sehr stolz darauf, Gesamtsponsor der Veranstaltung zu sein, und freuen uns auf den Austausch von Erkenntnissen, die dazu beitragen werden, die Zukunft der Verpackung zu gestalten.“

Plattform für Networking und Innovationen

Die Veranstaltung bietet Besuchern die Möglichkeit, Produktlösungen aus erster Hand zu erleben, Networking-Möglichkeiten zu nutzen sowie im Rahmen von Vorträgen und Round-Table-Diskussionen Einblicke in die Zukunft der Branche zu gewinnen.

Sie findet vom 19. bis 22. Mai auf dem Fira Barcelona Gran Via statt und wird parallel zur FESPA Global Print Expo, der European Sign Expo sowie der Personalisation Experience veranstaltet, was den Teilnehmern zusätzlichen Mehrwert bietet.

KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging sind die Topthemen beim EUROPEAN PRINTING SUMMIT (29. und 30. September 2026) im Signal Iduna Park in Dortmund. Vergünstigte Blind-Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.