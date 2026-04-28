XSYS und Hybrid Software schließen strategische Kooperation

Integration von Tectonics in Thermoflex-Workflow

XSYS Prepress NV und Hybrid Software haben eine strategische Zusammenarbeit zur Integration der Softwarelösung Tectonics in die Thermoflex-Imager-Systeme (ehemals ThermoFlexX) von XSYS vereinbart.

Die Kooperation umfasst zudem die Einführung eines gemeinsamen Zertifizierungslabels zur Sicherstellung der technischen Abstimmung der Systeme für Anwender. Ziel der Vereinbarung ist die Weiterentwicklung eines integrierten digitalen Flexo-Produktionsworkflows, der auf eine verbesserte Systemkompatibilität sowie eine optimierte Plattenmontage (sogenanntes „Merging“) ausgerichtet ist. Gleichzeitig soll Kunden ein strukturierter Migrationspfad von der derzeit eingesetzten Multiplate-Software innerhalb des Thermoflex-Workflows angeboten werden.

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Im Rahmen der Zusammenarbeit wird XSYS die Tectonics-Software als OEM-Lösung unter der Marke FlexoFlow vertreiben. Die Lösung wird in Verbindung mit Thermoflex-Systemen angeboten und soll unter anderem Funktionen wie automatisierte Plattenmontage, Patch-Funktionalitäten für Wellpappenplatten sowie verschiedene Ausgabemöglichkeiten für Schneidetische bereitstellen.

Steven Vandevoorde, General Manager Prepress bei XSYS, erklärte, die Kooperation stelle einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung eines integrierten und zukunftsorientierten Workflows für den Flexodruck dar. Durch die Kombination der jeweiligen Technologien entstehe eine erweiterte Lösung für die Plattenmontage, die auf offene Workflow-Strukturen ausgelegt sei. FlexoFlow sei zudem mit Workflow-Systemen kompatibel, die standardisierte 1-Bit-TIFF-Dateien verarbeiten.

Auch Hybrid Software betont die Bedeutung der Zusammenarbeit im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Flexodruckproduktion. Bert Van der Perre, VP/GM Labels & Packaging bei Hybrid Software, verwies darauf, dass Tectonics darauf ausgelegt sei, Effizienz, Konsistenz und Anwenderfreundlichkeit im Bereich der Plattenmontage zu verbessern. Die Kooperation mit XSYS ermögliche es, ergänzende Technologien zu verbinden und eine stärker integrierte Lösung für die Modernisierung bestehender Produktionsprozesse bereitzustellen.

Als Bestandteil der Vereinbarung führen beide Unternehmen ein gemeinsames „Certified Solution“-Label ein. Dieses soll die kompatible Zusammenarbeit der Systeme bestätigen und Anwendern zusätzliche Sicherheit im Einsatz bieten. Darüber hinaus ist eine schrittweise Migration bestehender Multiplate-Installationen innerhalb der XSYS-Kundenbasis vorgesehen, abhängig von technischer Umsetzbarkeit und den jeweils vereinbarten kommerziellen Rahmenbedingungen.

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