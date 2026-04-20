Miraclon – Auszeichnung globaler und regionaler Vertriebspartner

Channel Partner Awards 2026

Miraclon hat die globalen und regionalen Gewinner seines jährlichen Channel Partner Awards-Programms bekannt gegeben, in dessen Rahmen hervorragende Leistungen des Miraclon-Vertriebsnetzes bei der Förderung der Verbreitung von Flexcel Lösungen und moderner Flexodruckverfahren ausgezeichnet werden.

Dereli Grafik wurde für außerordentliche Leistungen und Marktentwicklungsinitiativen in Vertrieb, Marketing und technischem Support mit dem Global Channel Partner Award 2025 ausgezeichnet. Das türkische Unternehmen hat dem Wachstum von Miraclon in der Türkei einen spürbaren Schub verliehen und ein umfassendes Programm zur Förderung der Verbreitung von Flexcel Lösungen erfolgreich umgesetzt.

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„Dereli Grafik hat sich einen hervorragenden Ruf für die Entwicklung des türkischen Verpackungsdruckmarkts erworben und ist dafür bekannt, Kunden mit dem für Erfolg im modernen Flexodruck erforderlichen Know-how und Engagement zu unterstützen“, erklärt Grant Blewett, Chief Commercial Officer von Miraclon. „Seit Jahren beweist das Unternehmen Zielstrebigkeit und Engagement beim Vertrieb unserer Flexcel-Lösungen. 2025 lieferte es eine erstklassige Kombination aus geschäftlicher Leistung, technischem Engagement und kluger Marktentwicklung und empfahl sich so für uns als klarer globaler Gewinner.“

Laut Blewett spielen die Vertriebspartner von Miraclon eine entscheidende Rolle dabei, die Branche beim Übergang zum modernen Flexodruck zu unterstützen. „Unsere Vertriebspartner sind unentbehrlich, wenn es um die weltweite Verbreitung der Vorteile des modernen Flexodrucks für Verpackungsdruckereien geht“, so Blewett. „Durch die enge Zusammenarbeit in Vertrieb, Marketing und im technischen Support unterstützen wir unsere Kunden bei der Prozessstandardisierung, bei der Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit und beim Liefern hochwertiger Ergebnisse, die globale Markenunternehmen erwarten. Die Leistungen der diesjährigen Preisträger zeigen, wie viel eine Partnerschaft erreichen kann.“

Miraclon gab zudem seine besten Vertriebspartner in den einzelnen Regionen bekannt:

Mit den Channel Partner Awards werden jedes Jahr Vertriebspartner ausgezeichnet, die herausragendes Engagement bei der Erschließung ihrer Märkte unter Beweis stellen und ihren Kunden helfen, die Vorteile von Flexcel Lösungen maximal auszuschöpfen.