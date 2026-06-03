Technotrans auf Wachstumskurs

Thermomanagement

Die Hauptversammlung der Technotrans SE hat am 29. Mai 2026 in Sassenberg eine Dividende von 0,83 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Die Ausschüttung steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 57 Prozent. Zudem wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Karine Brand neu in den Aufsichtsrat und bestätigten Peter Baumgartner für eine weitere Amtszeit. Der Vorstand stellte die Geschäftsentwicklung, die Strategie „Ready for Growth“ sowie die Ziele bis 2030 vor.

Die Hauptversammlung stimmte allen Beschlussvorlagen zu. Dazu gehörte die Ausschüttung einer Dividende von 0,83 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie für das Geschäftsjahr 2025. Nach Unternehmensangaben entspricht dies einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 57 Prozent. Die Ausschüttung beläuft sich auf rund 5,7 Mio. Euro und steht laut Technotrans im Einklang mit der kontinuierlichen Dividendenpolitik des Konzerns.

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„Technotrans steht heute klarer, fokussierter, profitabler und finanziell stärker da als vor fünf Jahren. Wir haben die Grundlage geschaffen, Wachstum aus eigener Stärke zu finanzieren. Jetzt geht es darum, diese Basis in nachhaltige Wertsteigerung für Technotrans und seine Aktionärinnen und Aktionäre zu übersetzen“, sagte Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der Technotrans SE, im Rahmen der Hauptversammlung.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten Peter Baumgartner als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat bis zur Hauptversammlung 2028. Dr. Karine Brand wurde neu bis zur Hauptversammlung 2030 in das Gremium gewählt.

Nach Angaben von Technotrans verfügt Brand über mehr als 30 Jahre internationale Industrieerfahrung im Bereich Thermomanagement sowie über Expertise in der strategischen Führung global tätiger Technologieunternehmen.

Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen

Vorstandsvorsitzender Michael Finger und CFO Natascha Sander stellten auf der Hauptversammlung dar, wie Technotrans nach Abschluss der Strategie „Future Ready 2025“ in die nächste Wachstumsphase eintreten will. Das Geschäftsjahr 2025 markierte nach Unternehmensangaben den Abschluss dieser Strategie.

Der Konzernumsatz lag laut Angaben 2025 bei 244,0 Mio. Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,1 Prozent. Das EBIT stieg um rund 40 Prozent auf 17,3 Mio. Euro. Der ROCE erhöhte sich auf 16,8 Prozent. Der Free Cashflow erreichte mit 16,6 Mio. Euro nach Unternehmensangaben einen Rekordwert.

„Die Entwicklung unserer Zahlen zeigt: Technotrans wächst profitabel und mit hoher Kapitaldisziplin“, sagte Natascha Sander. „Die deutlich verbesserte Ertragskraft, die reduzierte Nettoverschuldung und die solide Eigenkapitalquote von 65,1 % geben uns die finanzielle Stärke, die nächsten Wachstumsschritte konsequent umzusetzen.“

Thermomanagement als Wachstumstreiber

Als zentralen Wachstumstreiber nennt Technotrans die Kernkompetenz Thermomanagement. Das Unternehmen verweist auf globale Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung und medizinischen Fortschritt.

Mit der Strategie „Ready for Growth“ verfolgt Technotrans bis 2030 definierte Ziele: Der Konzernumsatz soll auf mehr als 350 Mio. Euro steigen, die EBIT-Marge auf 9 bis 12 Prozent. Das Wachstum soll nach Unternehmensangaben wertsteigernd, skalierbar und Cashflow-orientiert erfolgen. Dafür investiert Technotrans in Kapazitäten, Produktplattformen, operative Exzellenz und Digitalisierung. Dazu zählt auch das neue Werk in Sassenberg.

Erstes Quartal 2026 mit stabiler Marge

Für das 1. Quartal 2026 meldete Technotrans einen Konzernumsatz von 54,9 Mio. Euro. Dieser lag erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge stieg zugleich auf 7,0 Prozent nach 6,7 Prozent im Vorjahr. Das EBIT betrug 3,8 Mio. Euro. Damit erreichte Technotrans nach eigenen Angaben im sechsten Quartal in Folge eine stabile EBIT-Marge von rund 7 Prozent.

Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 84 Mio. Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,1. Damit gewann Technotrans im 1. Quartal mehr Aufträge, als Umsatz realisiert wurde.

Prognose für 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Demnach erwartet Technotrans einen Konzernumsatz zwischen 240 und 260 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8,5 Prozent.

„Auftragseingang ist Zukunft. Die gute Dynamik in unseren Wachstumsmärkten, unsere robuste Profitabilität und die gestärkte Bilanz zeigen: Technotrans ist auf Kurs“, betonte Michael Finger. „Ready for Growth bedeutet für uns: Technologie in Marktchancen übersetzen, Marktchancen in Aufträge überführen, Aufträge in profitables Wachstum skalieren und profitables Wachstum in nachhaltigen Wert verwandeln.“