Zwei Bebilderungstechnologien in einer Plattform

XPose! FlexLine UltraFlex

Die XPose! FlexLine UltraFlex von Lüscher Technologies ist ein flexibles Bebilderungssystem für die Herstellung von Flexodruckplatten, das hohe Produktivität mit außergewöhnlicher Auflösung in einer einzigen Plattform kombiniert. Das Maschinenkonzept basiert auf zwei integrierten Lasersystemen, die je nach Produktionsanforderung in unterschiedlichen Betriebsmodi eingesetzt werden können.

Im Productivity Mode erreicht die Anlage Auflösungen von bis zu 8.000 dpi und ist auf maximale Produktionsleistung ausgelegt. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen steht der UltraFlex HiRes Mode mit einer Auflösung von bis zu 20.320 dpi zur Verfügung. Anwender können die benötigte Auflösung auftragsbezogen auswählen, ohne eine zweite Maschine vorhalten oder zusätzliche Umrüstprozesse durchführen zu müssen.

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Die besondere Stärke der XPose! FlexLine UltraFlex liegt dabei weniger in der maximal erreichbaren Auflösung als in der Kombination zweier unterschiedlicher Produktionsanforderungen innerhalb eines Systems. Damit adressiert Lüscher eine zentrale Herausforderung im Flexodruck: Während Standardverpackungen vor allem einen hohen Durchsatz erfordern, verlangen Anwendungen wie Tabakverpackungen, Pharmazeutika, Sicherheitsdruck oder hochwertige Etiketten eine extrem präzise Detailwiedergabe. Die UltraFlex verbindet beide Anforderungen auf einer gemeinsamen Plattform.

Die XPose! FlexLine UltraFlex ist in drei Maschinenformaten verfügbar und verarbeitet Druckplatten bis zu einer Größe von 1.270 × 2.032 mm. Das bewährte Innenzylinder-Konzept gewährleistet einen vibrationsarmen Betrieb und ermöglicht eine konstante Bebilderungsgeschwindigkeit unabhängig von Plattengröße und Plattendicke. Da die Platte während der Belichtung stationär bleibt, sind weder Klebebänder noch Spannschienen erforderlich.

Ein weiterer Vorteil ist das modulare Maschinenkonzept, das spätere Laser-Upgrades ermöglicht. In Verbindung mit langlebigen Laserdioden unterstützt dies eine hohe Anlagenverfügbarkeit und trägt zu niedrigen Betriebskosten sowie einem reduzierten Total Cost of Ownership bei.

Im UltraFlex HiRes Mode ermöglicht die Anlage eine besonders präzise Flexoplattenbebilderung für anspruchsvolle Anwendungen. Dazu gehören stabile 1-Prozent-Lichter, gleichmäßige Tonwertverläufe bis auf Null ohne unerwünschte Tonwertabbrüche sowie vollständig geöffnete feine Negativstrukturen. Die hohe Kantenschärfe und die exakte Wiedergabe kleinster Details ermöglichen die zuverlässige Umsetzung von Mikrotexten und komplexen Sicherheitselementen.

Unterstützt wird die hochauflösende Bebilderung durch die X!Mask-Software, die Oberflächenstrukturen mit bis zu 1.780 lpi erzeugen und gleichzeitig feine Rasterpunkte, Linien sowie grafische Elemente stabilisieren kann. Die hohe Auflösung schafft zudem Voraussetzungen für die Produktion von Barcodes höchster Qualitätsstufen sowie für die Umsetzung von Mikro-Barcodes und Guilloché-Mustern in Sicherheits- und Markenanwendungen.

Mit der XPose! FlexLine UltraFlex verfolgt Lüscher Technologies einen Ansatz, der Produktivität und High-End-Qualität nicht als Gegensätze betrachtet, sondern in einem einzigen Bebilderungssystem zusammenführt.