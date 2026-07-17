Verpackungsdruck & Converting
Verpackungsdruck & Converting
XPose! FlexLine UltraFlex

Zwei Bebilderungstechnologien in einer Plattform

von Ansgar Wessendorf,
XPose! FlexLine UltraFlex: Zwei Bebilderungstechnologien in einer Plattform
Zwei integrierte Lasersysteme ermöglichen bei der XPose! FlexLine UltraFlex den flexiblen Wechsel zwischen Productivity Mode mit bis zu 8.000 dpi und UltraFlex HiRes Mode mit bis zu 20.320 dpi (Quelle: Lüscher)

Die XPose! FlexLine UltraFlex von Lüscher Technologies ist ein flexibles Bebilderungssystem für die Herstellung von Flexodruckplatten, das hohe Produktivität mit außergewöhnlicher Auflösung in einer einzigen Plattform kombiniert. Das Maschinenkonzept basiert auf zwei integrierten Lasersystemen, die je nach Produktionsanforderung in unterschiedlichen Betriebsmodi eingesetzt werden können.

Im Productivity Mode erreicht die Anlage Auflösungen von bis zu 8.000 dpi und ist auf maximale Produktionsleistung ausgelegt. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen steht der UltraFlex HiRes Mode mit einer Auflösung von bis zu 20.320 dpi zur Verfügung. Anwender können die benötigte Auflösung auftragsbezogen auswählen, ohne eine zweite Maschine vorhalten oder zusätzliche Umrüstprozesse durchführen zu müssen.

Anzeige

Die besondere Stärke der XPose! FlexLine UltraFlex liegt dabei weniger in der maximal erreichbaren Auflösung als in der Kombination zweier unterschiedlicher Produktionsanforderungen innerhalb eines Systems. Damit adressiert Lüscher eine zentrale Herausforderung im Flexodruck: Während Standardverpackungen vor allem einen hohen Durchsatz erfordern, verlangen Anwendungen wie Tabakverpackungen, Pharmazeutika, Sicherheitsdruck oder hochwertige Etiketten eine extrem präzise Detailwiedergabe. Die UltraFlex verbindet beide Anforderungen auf einer gemeinsamen Plattform.

Die XPose! FlexLine UltraFlex ist in drei Maschinenformaten verfügbar und verarbeitet Druckplatten bis zu einer Größe von 1.270 × 2.032 mm. Das bewährte Innenzylinder-Konzept gewährleistet einen vibrationsarmen Betrieb und ermöglicht eine konstante Bebilderungsgeschwindigkeit unabhängig von Plattengröße und Plattendicke. Da die Platte während der Belichtung stationär bleibt, sind weder Klebebänder noch Spannschienen erforderlich.

Ein weiterer Vorteil ist das modulare Maschinenkonzept, das spätere Laser-Upgrades ermöglicht. In Verbindung mit langlebigen Laserdioden unterstützt dies eine hohe Anlagenverfügbarkeit und trägt zu niedrigen Betriebskosten sowie einem reduzierten Total Cost of Ownership bei.

Im UltraFlex HiRes Mode ermöglicht die Anlage eine besonders präzise Flexoplattenbebilderung für anspruchsvolle Anwendungen. Dazu gehören stabile 1-Prozent-Lichter, gleichmäßige Tonwertverläufe bis auf Null ohne unerwünschte Tonwertabbrüche sowie vollständig geöffnete feine Negativstrukturen. Die hohe Kantenschärfe und die exakte Wiedergabe kleinster Details ermöglichen die zuverlässige Umsetzung von Mikrotexten und komplexen Sicherheitselementen.

Unterstützt wird die hochauflösende Bebilderung durch die X!Mask-Software, die Oberflächenstrukturen mit bis zu 1.780 lpi erzeugen und gleichzeitig feine Rasterpunkte, Linien sowie grafische Elemente stabilisieren kann. Die hohe Auflösung schafft zudem Voraussetzungen für die Produktion von Barcodes höchster Qualitätsstufen sowie für die Umsetzung von Mikro-Barcodes und Guilloché-Mustern in Sicherheits- und Markenanwendungen.

Mit der XPose! FlexLine UltraFlex verfolgt Lüscher Technologies einen Ansatz, der Produktivität und High-End-Qualität nicht als Gegensätze betrachtet, sondern in einem einzigen Bebilderungssystem zusammenführt.

Schlagwörter: , ,

Das könnte Sie auch interessieren

EcoVadis-Silbermedaille für die Produktion von Flexodruckplatten in Japan

EcoVadis-Silbermedaille für die Produktion von Flexodruckplatten in Japan

Weiterlesen
XSYS bringt Thermoflex Edge 80 auf den Markt

XSYS bringt Thermoflex Edge 80 auf den Markt

Weiterlesen
Chespa Group investiert in neue Lasergravuranlage

Chespa Group investiert in neue Lasergravuranlage

Weiterlesen

XSYS ernennt Scorpio zum exklusiven Vertriebspartner in Polen

Weiterlesen
Acme Graphics setzt auf Effizienz und automatisierte Workflows im Flexodruck

Acme Graphics setzt auf Effizienz und automatisierte Workflows im Flexodruck

Weiterlesen
Miraclon erhält FTA Technical Innovation Award 2026 für Flexcel Prime Platte

Miraclon erhält FTA Technical Innovation Award 2026 für Flexcel Prime Platte

Weiterlesen