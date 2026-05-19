Acme Graphics setzt auf Effizienz und automatisierte Workflows im Flexodruck

Einsparung Druckfarbenkosten: 49 %

Acme Graphics, führender südafrikanischen Flexo-Prepress-Dienstleisters, arbeitet daran, den Druckfarbenverbrauch in Druckereien und Verpackungsbetrieben messbar zu senken. Grundlage dafür ist ein seit 2020 laufendes Investitionsprogramm in das Flexcel NX-System von Miraclon, das inzwischen auch die Technologie PureFlexo Printing umfasst.

Wie Geschäftsführer Hauke Liefferink erläutert, liegt der Fokus dabei auf einer effizienteren Farbübertragung. „Der Farbauftrag in g/m² ist die zentrale Kennzahl zur Bewertung von Druckfarbe, Rasterwalze und Druckplatte. Mit PureFlexo Printing und der passenden Oberflächenstrukturierung erreichen wir dieselbe Opazität mit geringerem Näpfchenvolumen und dünnerem Farbfilm“, sagt Liefferink.

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Einsparungen durch ECG und Farbmanagement

Bei einer aktuellen Produktion von Reisverpackungen konnte der Farbauftrag nach der Umstellung auf Flexcel NX Platten mit PureFlexo Printing um 22 % reduziert werden. Durch die zusätzliche Einführung des Drucks im erweiterten Farbraum (ECG) stiegen die Einsparungen laut Acme Graphics auf 36 %.

Bei einem weiteren Auftrag im Frontaldruck auf LD-PE reduzierte das Unternehmen die Druckfarbenkosten nach eigenen Angaben um 49 %. Zum Einsatz kamen dabei das Farbmanagementsystem MultiGamut, PureFlexo Printing und ECG.

Neben dem geringeren Farbverbrauch nennt Acme Graphics weitere Vorteile wie kürzere Einrichtzeiten, höhere Druckgeschwindigkeiten und weniger Maschinenstopps zur Reinigung. Ein Kunde habe innerhalb von zwölf Stunden mehr als fünf Tonnen flexible Verpackungen mit nur einem Reinigungsstopp produziert. Zuvor seien bei demselben Auftrag sieben Stopps erforderlich gewesen.

Unterstützung bei neuen Produktionskonzepten

Darüber hinaus unterstützt Acme Graphics Druckereien bei der Einführung wasserbasierter Farbsysteme und neuer Produktionskonzepte. „ECG ist in Südafrika ein wichtiges Thema“, so Liefferink. „Mit unserem Farbmanagementsystem MultiGamut können Druckereien schrittweise von konventionellen Verfahren auf ECG oder Digitaldruck umsteigen.“

Acme Graphics betreibt als einziger Flexodruck-Prepress-Dienstleister in Südafrika sowohl ein Flexcel NX Mid System in Durban als auch ein Flexcel NX Wide System in Kapstadt. Nach Angaben des Unternehmens spielt dabei insbesondere die Oberflächenstrukturierung eine wichtige Rolle für die präzisere Steuerung der Farbübertragung und die Prozesskonstanz im Druck.

Ausbau digitaler Workflow-Lösungen

Die 1997 gegründete Unternehmensgruppe beschäftigt heute mehr als 80 Mitarbeitende an den Standorten Durban, Kapstadt, Johannesburg und Springs. Der Produktionsstandort Springs firmiert unter dem Namen Mpact Flexo Graphics und ist auf Wellpappenverpackungen spezialisiert.

Parallel zum Ausbau der Produktionskapazitäten entwickelt Acme Graphics zunehmend digitale Workflow-Lösungen. Dazu gehören die cloudbasierte Automatisierungsplattform AcmeRobot, das Freigabesystem Proofify sowie die ECG-Drucklösung MultiGamut für Flexo-, Offset-, Tief- und Digitaldruck.

„Unser Ziel ist die Verbindung physischer Produkte mit digitalen Systemen“, erklärt Liefferink. „Dadurch lassen sich manuelle Prozesse reduzieren, Fehler vermeiden und Daten über den gesamten Produktionsworkflow hinweg durchgängig nutzen.“