Verpackungsdruck & Converting
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Ausbau der Produktionskapazitäten mit SOMA Optima² und S-Mount-System

D&M Packaging investiert in neue Flexodrucktechnologie

von Ansgar Wessendorf,
D&M Packaging investiert in neue Flexodrucktechnologie Ausbau der Produktionskapazitäten mit SOMA Optima² und S-Mount-System
D&M Packaging hat den Maschinenpark um eine SOMA Optima² Flexodruckmaschine und ein automatisches S-Mount-Plattenmontagesystem erweitert (Quelle: Soma)

Der britische Verpackungsspezialist D&M Packaging investiert in den Ausbau seiner Drucktechnologie und erweitert seinen Maschinenpark um die Flexodruckmaschine Soma Optima² sowie das automatische Plattenmontagesystem S-Mount. Mit der Investition will das Unternehmen seine Produktionsqualität, Effizienz und Leistungsfähigkeit weiter steigern.

D&M Packaging mit Sitz in Crewe, Cheshire, ist auf bedruckte und unbedruckte flexible Verpackungsfolien sowie Laminatlösungen für unterschiedlichste Anwendungen spezialisiert. Das Unternehmen wurde von den beiden Geschäftsführern Mark Peplinski und Dave Moorcroft gegründet, die gemeinsam auf rund 70 Jahre Erfahrung in der Flexpackindustrie zurückblicken können. Der Standort selbst ist seit nahezu drei Jahrzehnten auf flexible Verpackungslösungen ausgerichtet.

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Die neue Maschinenkombination soll insbesondere die Druckpräzision, Rüstzeiten und Prozessstabilität verbessern. Damit stärkt D&M Packaging seine Position als Anbieter hochwertiger flexibler Verpackungslösungen für unterschiedliche Marktsegmente.

„Diese Investition markiert einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung unserer Druckkapazitäten und unserer Effizienz“, erklärt das Unternehmen. „Wir danken dem Team von Soma für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Unterstützung während des gesamten Projekts. Sowohl von der Flexodruckmaschine als auch vom automatischen Mounter sind wir äußerst beeindruckt.“

Mit der Erweiterung setzt D&M Packaging den eingeschlagenen Modernisierungskurs fort und investiert gezielt in Technologien zur Optimierung von Qualität und Produktivität.

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