100. Novoflex II geht an Artema Plast

W&H erreicht Meilenstein im CI-Flexodruck

Mit dem Verkauf der 100. CI-Flexodruckmaschine des Typs Novoflex II hat Windmöller & Hölscher (W&H) einen weiteren Meilenstein im Bereich des flexiblen Verpackungsdrucks erreicht. Die Jubiläumsmaschine wird an Artema Plast SRL geliefert, ein Unternehmen der Gerosa Group.

Die Novoflex II ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen hohe Produktionsgeschwindigkeiten, Prozessstabilität und reproduzierbare Druckqualität gefordert sind. Die CI-Flexodruckmaschine erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 800 m/min und ist insbesondere für die Bedruckung anspruchsvoller, flexibler Verpackungsfolien ausgelegt.

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Konstruktion für hohe Prozessstabilität

Nach Angaben von W&H wurde die Druckwerkskonstruktion der Novoflex II gezielt auf die Reduzierung von Schwingungen ausgelegt. Groß dimensionierte Lagerungen der Rasterwalzen und Formatzylinder sowie geringe Achsabstände sollen Durchbiegungen und dynamische Einflüsse minimieren. Dadurch können auch kritische Druckmotive mit ausgeprägten Klischeeanlaufkanten bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten verarbeitet werden.

Bereits Im Rahmen einer Open-House-Veranstaltung im Jahr 2019 präsentierte W&H Anwendungen mit hohen Klischee-Rasterauflösungen bei Geschwindigkeiten von 600 m/min. Die Maschine wurde dabei für Motive eingesetzt, die aufgrund ihrer Geometrie als schwingungsanfällig gelten.

Automatisierung zur Reduzierung von Rüstzeiten

Die Novoflex II verfügt über verschiedene Automatisierungs- und Assistenzsysteme zur Unterstützung von Jobwechseln und Rüstprozessen. Automatische Lager- und Sleeve-Ausschubsysteme sollen den Wechsel von Drucksleeves vereinfachen und ergonomischer gestalten. Nach dem Wechsel schließen und verriegeln die Lager automatisch.

Darüber hinaus kann die Maschine mit den EASY-Modulen von W&H ausgestattet werden, die einen automatisierten Andruckprozess unterstützen. Das integrierte Qualitätskontrollsystem Vision ermöglicht die Überwachung des Druckbildes über das zentrale Bedienpult.

Das Dichtungssystem Turboseal verlängert die Standzeiten der seitlichen Dichtungen der Rakelkammern insbesondere bei abrasiven Farben und hohen Druckgeschwindigkeiten. Automatische Klemm- und Führungssysteme unterstützen zudem den Austausch der Rakelkammern.

Gerosa Group investiert in Flexodruckkapazitäten

Mit der Gerosa Group erhält ein etablierter europäischer Verpackungshersteller die 100. Novoflex II. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1935 im italienischen Inverigo gegründet und produziert flexible Verpackungen, Mehrschichtlaminate, Etiketten und Sleeve-Lösungen für die Lebensmittel-, Pharma- und Konsumgüterindustrie.

Die Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstandorte in Italien, Spanien und Rumänien sowie Vertriebsbüros in Deutschland und Frankreich. Zu den technologischen Schwerpunkten zählen Tiefdruck- und Flexodruckverfahren sowie Laminierungs- und Versiegelungstechnologien.

Darüber hinaus verfolgt die Gerosa Group verschiedene Nachhaltigkeitsinitiativen, unter anderem im Bereich recyclingfähiger Monomaterial-Verpackungen und papierbasierter Verpackungslösungen. Mit dem unternehmenseigenen Programm „Green Soul System“ arbeitet das Unternehmen an der Reduzierung von Ressourcenverbrauch und CO₂-Emissionen.

Bedeutung für den Verpackungsdruck

Der Verkauf der 100. Novoflex II verdeutlicht die anhaltende Nachfrage nach hochautomatisierten CI-Flexodruckmaschinen im flexiblen Verpackungsdruck. Vor allem bei flexiblen Verpackungen steigen die Anforderungen an Druckqualität, Produktionsgeschwindigkeit und Effizienz der Rüstprozesse.

Moderne CI-Flexodruckmaschinen werden zunehmend für Anwendungen eingesetzt, die hohe Anforderungen an Registerhaltigkeit, Farbkonstanz und Prozessstabilität stellen. Gleichzeitig gewinnen automatisierte Systeme zur Unterstützung von Qualitätskontrolle, Jobwechseln und Maschinenbedienung weiter an Bedeutung.