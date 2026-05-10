Wipf AG gewinnt WorldStar Packaging Award 2026

Standbodenbeutel aus Monomaterial

Auf der Interpack 2026 wurde der Schweizer Verpackungsspezialist Wipf AG gemeinsam mit Hengstenberg GmbH & Co. KG mit dem WorldStar Packaging Award 2026 ausgezeichnet. Die Ehrung zählt zu den renommiertesten internationalen Preisen der Verpackungsindustrie und würdigt herausragende Entwicklungen in den Bereichen Funktionalität, Nachhaltigkeit und Innovation.

Die prämierte Verpackungslösung „Mono PP Pouches for Fermented Vegetables and Sauerkraut“ steht exemplarisch für den tiefgreifenden Wandel der Branche hin zu kreislauffähigen Verpackungskonzepten. Entwickelt wurde die Lösung für fermentierte Gemüseprodukte und Sauerkraut – anspruchsvolle Füllgüter mit hohen Anforderungen an Produktschutz, Barriereeigenschaften und thermische Belastbarkeit.

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Monomaterial statt Materialmix

Im Zentrum der ausgezeichneten Entwicklung steht ein konsequent auf Kreislaufwirtschaft ausgerichteter Materialansatz: Der Standbodenbeutel besteht vollständig aus Polypropylen (PP) und ist damit zu 100 Prozent recyclingfähig. Während konventionelle Retort- oder Pasteurisationsbeutel häufig auf komplexe Multilayer-Strukturen mit Aluminiumverbunden setzen, verfolgt die neue Lösung einen Monomaterialansatz, ohne dabei funktionale Eigenschaften einzubüßen.

Gerade dieser Balanceakt zwischen Nachhaltigkeit und Performance überzeugte die internationale Jury des WorldStar Awards. Die Verpackung erfüllt die hohen Anforderungen an Pasteurisierbarkeit und Produktsicherheit, gewährleistet gleichzeitig eine lange Haltbarkeit und ermöglicht durch den Verzicht auf Aluminium zudem die Nutzung in der Mikrowelle. Damit vereint die Lösung Convenience, Ressourceneffizienz und Kreislauffähigkeit in einer einzigen Verpackungsplattform.

Technologische Kompetenz aus der Schweiz

Für die Wipf AG ist die Auszeichnung ein weiterer Beleg für die technologische Innovationskraft des Unternehmens. Das 1914 gegründete Familienunternehmen zählt heute zu den führenden Schweizer Herstellern flexibler Verpackungslösungen und entwickelt Verpackungskonzepte für die Lebensmittel-, Pharma- und Konsumgüterindustrie.

Insbesondere im Bereich nachhaltiger Hochleistungsfolien investiert Wipf seit Jahren gezielt in neue Materialtechnologien, recyclingfähige Monostrukturen und energieeffiziente Produktionsprozesse. Die Entwicklung kreislauffähiger Verpackungen gehört inzwischen zu den zentralen Innovationsfeldern des Unternehmens.

Die prämierte PP-Lösung zeigt exemplarisch, wie moderne Flexible Packaging-Konzepte künftig aussehen könnten: materialreduziert, recyclingfähig und zugleich hochfunktional. Für Markenartikler und Lebensmittelhersteller gewinnt dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung – nicht zuletzt aufgrund regulatorischer Anforderungen und steigender Erwartungen von Handel und Konsumenten.

Nachhaltigkeit als Innovationsmotor

Auch für Hengstenberg GmbH & Co. KG besitzt die ausgezeichnete Verpackung strategische Relevanz. Das Traditionsunternehmen gehört zu den bekanntesten Herstellern von Sauerkraut, Essig- und Gemüseprodukten in Deutschland und setzt verstärkt auf nachhaltige Verpackungslösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Zusammenarbeit zwischen Markenhersteller und Verpackungsspezialist verdeutlicht, wie partnerschaftliche Entwicklungsprozesse neue Maßstäbe im Bereich Sustainable Packaging setzen können. Statt Nachhaltigkeit als Einschränkung zu verstehen, wird sie zunehmend zum Treiber technologischer Innovation.

Mit dem WorldStar Packaging Award 2026 erhält dieses gemeinsame Entwicklungsprojekt nun internationale Anerkennung – und sendet zugleich ein starkes Signal an die Branche: Kreislauffähige Verpackungen müssen keine Kompromisse bei Produktschutz, Convenience oder Verarbeitbarkeit eingehen. Sie können vielmehr zum neuen Standard moderner Lebensmittelverpackungen werden.