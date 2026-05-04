Koehler Paper zeigt kreislauffähige Verpackungslösungen

Interpack 2026

Koehler Paper präsentiert auf der interpack 2026 sein aktuelles Portfolio an kreislauffähigen Verpackungspapieren für Anwendungen im Food- und Non-Food-Bereich. Im Fokus des Messeauftritts stehen papierbasierte Lösungen mit und ohne funktionale Barrieren, die als Alternative zu kunststoffbasierten Verpackungen konzipiert sind und Anforderungen an Produktschutz, Funktionalität und Recyclingfähigkeit adressieren.

Nach Angaben des Unternehmens lässt sich ein wachsender Anteil flexibler Verpackungslösungen technisch sinnvoll auf Papierbasis realisieren, ohne Einbußen bei Verarbeitbarkeit oder Schutzfunktionen.

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Praxisnahe Anwendungen im Fokus

Zentrales Element des Messekonzepts ist die anwendungsorientierte Präsentation. Ein Verkaufsregal zeigt konkrete Umsetzungen im Markt und verdeutlicht die Bandbreite papierbasierter Verpackungslösungen. Das Spektrum reicht von Lebensmitteln wie Tee, Schokolade, Zuckersticks, Pasta und Porridge bis hin zu Anwendungen im Non-Food-Segment, darunter Tiernahrung, Kosmetik- und Drogerieprodukte.

Erweiterung des Barrierepapier-Portfolios

Mit Koehler NexPlus OGR stellt das Unternehmen eine neue Variante innerhalb seiner Barrierepapierreihe vor. Die Entwicklung richtet sich insbesondere an Anforderungen in der Systemgastronomie. Das Material verfügt über eine ausgeprägte Fett- und Ölbarriere und eignet sich für Anwendungen wie Burger-, Wrap- oder Pommesverpackungen. Gleichzeitig ist das Papier recyclingfähig und kommt ohne den Einsatz von PFAS aus.

Praxisbeispiel aus der Lebensmittelindustrie

Ein aktuelles Anwendungsbeispiel liefert die Zusammenarbeit mit der RUF Lebensmittelwerk KG. Für Porridge-Produkte setzt das Unternehmen das flexible Verpackungspapier Koehler NexPlus Seal Pure MOB ein. Das heißsiegelfähige Material wurde für trockene Lebensmittel entwickelt und verfügt über eine integrierte Mineralölbarriere. Es ist im Papierkreislauf recyclingfähig und trägt dazu bei, den Einsatz kunststoffhaltiger Verpackungsmaterialien zu reduzieren.

Produktpräsentation und Dialog im Mittelpunkt

Der Messeauftritt ist konsequent auf Anwendungsnähe und Austausch ausgerichtet. Besucher erhalten die Möglichkeit, Materialeigenschaften und Verarbeitungsanforderungen direkt anhand konkreter Beispiele zu beurteilen und mit Fachpersonal zu diskutieren. Ergänzt wird die Präsentation durch weitere papierbasierte Lösungen, darunter Recyclingpapiere der Designlinie „greenium“ aus 100 Prozent Sekundärfasern sowie das KATZ Food Plate, eine individuell gestaltbare Lebensmittelunterlage auf Basis von Holzschliffpappe.

Interaktive Elemente und visuelle Präsentationsformate, darunter großformatige LED-Installationen, unterstützen die Darstellung der Anwendungen und schaffen zusätzliche Anknüpfungspunkte für den fachlichen Dialog.

Halle 8a, Stand D42