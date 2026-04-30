Screen rückt digitale Inkjet-Lösungen für flexible Papierverpackungen in den Fokus

Vortrag auf der Interpack 2026

Im Rahmen der Interpack 2026 wird Juan Cano, Business Development Director Flexible Packaging Printing bei Screen, im Interpack Spotlight Forum einen Hauptvortrag zu aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätzen im digitalen Verpackungsdruck halten. Unter dem Titel „Nachhaltige Papierverpackungen im Aufbau: Wie digitaler Tintenstrahldruck Kreislaufwirtschaft ermöglicht“ zeigt er auf, welchen Beitrag digitale Inkjet-Technologien zur nachhaltigen Transformation flexibler Verpackungen leisten können.

Der Vortrag findet am 11. Mai um 12:00 Uhr im Spotlight Forum, Eingang Nord B statt. Grundlage der Präsentation sind konkrete Produktionsbeispiele, darunter nach Unternehmensangaben die weltweit erste industrielle Maschineninstallation zur digitalen Bedruckung flexibler Papierverpackungen. Thematisiert werden unter anderem verkürzte Markteinführungszeiten, größere Designfreiheit sowie belastbare Strategien zur Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft.

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Hintergrund des Vortrags sind die steigenden Anforderungen, mit denen Verpackungsverarbeiter zunehmend konfrontiert sind. Markenartikler fordern mehr Produktionsagilität und schnellere Designwechsel, während kürzere Auflagen infolge wachsender SKU-Vielfalt zusätzliche Flexibilität erfordern. Gleichzeitig erhöhen regulatorische Vorgaben wie die europäische Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) sowie Regelungen zur Erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) den Anpassungsdruck.

Insbesondere Verarbeiter flexibler Verpackungen stehen damit vor der Aufgabe, Kreislauffähigkeit und höhere Reaktionsgeschwindigkeit zu realisieren, ohne dabei Produktivität und Wirtschaftlichkeit zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus präsentiert Screen auf der Interpack 2026 in Halle 8a, Stand E50, weitere Inkjet-Innovationen für den Verpackungsdruck. Gezeigt werden Live-Produktionsdemonstrationen, anwendungsorientierte Druckmuster sowie individuelle Beratungsmöglichkeiten für registrierte Besucherinnen und Besucher durch das Flexible-Packaging-Team des Unternehmens.

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