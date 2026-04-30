Verpackungsdruck & Converting
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DFTA-Format: „KarriereKompass Verpackungsdruck"

Workshop zum UV-Flexodruck vermittelt Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Verpackungsdruckbranche

von Ansgar Wessendorf,
Workshop zum UV-Flexodruck vermittelt Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Verpackungsdruckbranche
Schülerinnen und Schüler, Berufsberater sowie Auszubildende der Schulz Flexgroup GmbH erhielten beim Workshop zum UV-Flexodruck praxisnahe Einblicke in moderne Verpackungsdrucktechnologien und berufliche Perspektiven der Branche (Quelle: Schulz Flexgroup)

Die Schulz Flexgroup GmbH hat gemeinsam mit dem DFTA Flexodruck Fachverband e.V. einen praxisorientierten Workshop zum UV-Flexodruck veranstaltet. Im Rahmen des Formats „KarriereKompass Verpackungsdruck“ erhielten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 des Kinder- und Jugendheims Baden-Baden sowie geladene Berufsberaterinnen und Berufsberater aus der Region Einblicke in das Berufsbild Medientechnologe:in Flexodruck.

Unter dem Titel „Verpackungsdruck kann Leben retten“ verdeutlichte die Veranstaltung die gesellschaftliche Relevanz des Berufs – insbesondere im Bereich flexibler Primärverpackungen für Pharmazeutika und Lebensmittel. Den rund 40 Teilnehmenden wurde aufgezeigt, welche Verantwortung mit der Herstellung sicherer und hochwertiger Verpackungslösungen verbunden ist.

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Während eines Produktionsrundgangs lernten die Gäste das breite Aufgabenspektrum im Flexodruck kennen – von technischen Prozessen bis hin zu Karriereperspektiven in der Druck- und Verpackungsindustrie. Die Auszubildenden der Schulz Flexgroup präsentierten moderne Maschinen, erläuterten Arbeitsabläufe und beantworteten zahlreiche Fragen der interessierten Jugendlichen.

Im Verlauf der rund sechsstündigen Veranstaltung erlebten die Teilnehmenden moderne Drucktechnologien unmittelbar in der Praxis. Für die Schülerinnen und Schüler bot der Workshop wertvolle Orientierungshilfen bei der Berufswahl. Die anwesenden Berufsberaterinnen und Berufsberater gewannen zugleich zusätzliche Einblicke für die künftige Beratung von Ausbildungsinteressierten.

„Solche praxisnahen Veranstaltungen machen den Flexodruck erlebbar und zeigen Jugendlichen konkrete berufliche Perspektiven auf“, erklärt Shireen Staib vom DFTA Flexodruck Fachverband e.V.

Cordula Schulz, Inhaberin und Geschäftsführerin der Schulz Flexgroup GmbH, ergänzt: „Wir verstehen uns bewusst als Chancengeber und investieren frühzeitig in Talente, die unsere Branche nachhaltig stärken.“

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