Technology Days 2026: Koenig & Bauer stellt neue CI-Flexomaschine vor

XD Pro als „Arbeitstier“ des modernen Flexodrucks im Fokus – Live-Vorführungen von RotaJET-Anwendungen als weiterer Schwerpunkt

Bei den Technology Days 2026 hat Koenig & Bauer Digital & Webfed die Flexodrucktechnologie in den Mittelpunkt gestellt. Die zweitägige Veranstaltung in Würzburg diente dazu, die Rolle der XD Pro CI-Flexomaschine für die moderne Verpackungsproduktion hervorzuheben und zugleich mit dem neuen Feature „EasyTronic CI Flexo“ eine Weltpremiere zu präsentieren.

Am 21. und 22. April kamen rund 170 Teilnehmende zusammen, darunter Converter, Partnerunternehmen, Branchenexpertinnen und -experten sowie Vertreter von Markenartiklern. Gezeigt wurde, wie Koenig & Bauer Digital & Webfed den Flexodruck für aktuelle Verpackungsmärkte weiterentwickelt. Parallel dazu standen Digitaldruckanwendungen auf der RotaJET im Fokus. Darüber hinaus wurden Workflow-, Software- und Connected-Packaging-Technologien im Rahmen kompletter Produktionskonzepte vorgestellt.

Anzeige

Zur Eröffnung im Customer Technology Centre verwies Dr. Stephen Kimmich, CEO von Koenig & Bauer, auf das derzeit herausfordernde Marktumfeld. Zugleich betonte er die Chancen, die sich aus der breiten Aufstellung des Unternehmens über verschiedene Technologien und Marktsegmente hinweg ergeben. Dazu zählen sowohl Flexo- als auch Digitaldrucklösungen. Die vorgestellten Innovationen unterstreichen zudem die Strategie, neben technologisch anspruchsvollen Anwendungen künftig verstärkt auch Mid-Tech-Märkte mit neuen Einstiegsoptionen zu adressieren.

XD Pro im Zentrum der Live-Demonstrationen

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf der XD Pro, die als „Arbeitstier“ der modernen Flexoproduktion positioniert wurde. Live-Vorführungen im Customer Technology Centre zeigten die CI-Flexomaschine bei unterschiedlichen Anwendungen, darunter Standbodenbeutel, Schokoladenverpackungen, Monomaterialfolien und faserbasierte Verpackungen. Damit wurde die Vielseitigkeit der Maschine in wichtigen Verpackungssegmenten demonstriert. Sämtliche Aufträge wurden im erweiterten Farbraum (Extended Colour Gamut, ECG) produziert.

Darüber hinaus nutzte Koenig & Bauer Digital & Webfed die Veranstaltung für die weltweit erste Live-Demonstration der Funktion „EasyTronic CI Flexo“. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Fokus auf die Flexodruckmärkte und die Unterstützung von Verpackungsdruckereien bei steigenden Anforderungen an Effizienz, schnelle Rüstprozesse und häufige Auftragswechsel.

Um die Produktivität weiter zu steigern, führt ein einseitig hitzebeständiges Band die gesamte Bahn durch den kompletten Bahnlauf einschließlich des komplexen Zentralzylinder-Bereichs. Dies ermöglicht einen automatischen Bahneneinzug und soll im Vergleich zu herkömmlichen Systemen eine Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent ermöglichen. Beide Funktionen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung des Unternehmens im Zeitungsdruck.

Flexo- und Digitaldruck im Zusammenspiel

Neben dem Flexo-Schwerpunkt wurde auch der Digitaldruck auf der RotaJET vorgestellt – am Beispiel von Faltschachtelanwendungen. Ein „Produktions-Wettrennen“ zwischen XD Pro und RotaJET sollte verdeutlichen, wie sich CI-Flexo- und Digitaldruck je nach Anwendung und Marktanforderung innerhalb moderner Verpackungs-Workflows ergänzen können.

Gemeinsam mit Partnern zeigte Koenig & Bauer Digital & Webfed zudem, wie Substrate, Druckplatten, Klebebänder, Tinten, variable Daten, Workflow, Software sowie Fachwissen in den Bereichen Compliance und Regulatorik zu praxisnahen Verpackungskonzepten zusammengeführt werden können. Ziel ist es, Produktionseffizienz und Marktrelevanz gleichermaßen zu unterstützen.

Connected Packaging und Service als weitere Bausteine

Ein weiteres zentrales Thema war Connected Packaging. Alle während der Veranstaltung produzierten Anwendungen waren mit Funktionen von AURAVEO Connected Packaging ausgestattet. Damit wurde gezeigt, wie Verpackungen neben ihrer klassischen Funktion auch digitale Interaktion, Rückverfolgbarkeit, Produktinformationen und regulatorische Kommunikation ermöglichen können. Vertieft wurde das Thema in einem Vortrag von Thomas Vollmuth, Head of Brand Owner Management and Marketing Activation AURAVEO Platform bei Koenig & Bauer.

Die Technology Days 2026 umfassten zudem Präsentationen und praxisnahe Szenarien, die den Alltag von Convertern und Markeninhabern widerspiegeln. Christian Steinmaßl, CEO Segment Special & New Technologies, erklärte, die gezeigten Sessions hätten verdeutlicht, wie Flexo- und Digitaldrucktechnologien in realistischen Produktionsumgebungen eingesetzt werden können, um spezifische Anforderungen an Verpackung, Compliance und Markenführung zu erfüllen.

Auch der Servicebereich war ein wichtiger Bestandteil des Programms. Koenig & Bauer bietet nach eigenen Angaben rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres Unterstützung für seine Kunden. Mit der DataGlass-Technologie soll die Effizienz des Supports zusätzlich gesteigert werden. Die Datenbrille mit integrierter Simultanübersetzung wurde entwickelt, um die Kommunikation zwischen Remote-Support-Expertinnen und -Experten sowie Anwendern vor Ort zu verbessern, und war auf der Veranstaltung im praktischen Einsatz zu sehen.

Philipp Zimmermann, CEO von Koenig & Bauer Digital & Webfed, zog zum Abschluss ein positives Fazit. Die Technology Days 2026 hätten gezeigt, dass Flexodruck eine Schlüsseltechnologie für die Verpackungsindustrie bleibe. Mit der XD Pro stehe eine leistungsfähige Plattform für moderne Flexodruckproduktion bereit, die mit Innovationen wie EasyTronic CI Flexo und automatisiertem Bahneinzug konsequent weiterentwickelt werde. Gleichzeitig sehe sich das Unternehmen auch im Digitaldruck sowie bei Connected Packaging als Impulsgeber.

KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging sind die Topthemen beim EUROPEAN PRINTING SUMMIT (29. und 30. September 2026) im Signal Iduna Park in Dortmund. Vergünstigte Blind-Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.