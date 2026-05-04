Jindal Films erweitert BOPP-Portfolio für recyclingfähige PP-Monomateriallösungen

Interpack 2026

Jindal Films baut sein Portfolio an BOPP-Folien weiter aus, um Verarbeiter und Markeninhaber beim Übergang zu recyclingfähigen Verpackungslösungen im Sinne der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) zu unterstützen. Auf der interpack 2026 stellt das Unternehmen neue Druck-, Barriere- und Siegelfolien vor, die den Ersatz konventioneller, nicht recyclingfähiger Verbundstrukturen – etwa auf Basis von PET, Aluminium oder Papier – durch PP-basierte Monomateriallösungen ermöglichen sollen.

Fokus auf Substitution komplexer Laminatstrukturen

Im Zentrum der Entwicklungen stehen BOPP-Folien, die sich als Alternative zu PET-, Barrier-PET-, Papier- und Aluminiumlösungen insbesondere im Bereich trockener Füllgüter eignen. Für Deckschichtanwendungen wurden unter anderem neue Folientypen wie Bicor MB100, MR100 und MR103 entwickelt. Parallel dazu intensiviert das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich funktionaler OPP-Barrierefolien.

Anzeige

Erweiterte Anforderungen im Flüssigkeitssegment

Mit Blick auf den wachsenden Bedarf an Monomateriallösungen für Flüssigkeitsverpackungen hat Jindal Films neue Folien für unterschiedliche Prozessanforderungen entwickelt – von Kalt- und Heißabfüllung über pasteurisierte Anwendungen bis hin zu aseptischen Getränken. Die Folien Metallyte 18MML883 und Alox-Lyte 18AOL893 sind für dreilagige Laminatstrukturen ausgelegt und adressieren Anwendungen wie Saucen, Dressings, Säfte sowie Frucht- und Gemüsepürees. Sie bieten gegenüber konventionellen vakuumbedampften Barrierefolien verbesserte Leistungswerte, sind jedoch nicht für hochbelastende Sterilisationsprozesse (Retort) vorgesehen.

Barrierefolie für Hochgeschwindigkeits-Flowpack-Anwendungen

Für den Einsatz in HFFS-Flowpack-Prozessen, insbesondere im Segment Backwaren und Kekse, hat das Unternehmen die transparente PP-Monomaterialfolie Bicor entwickelt. Die mit wasserbasierten Beschichtungen ausgestattete BOPP-Folie kombiniert gute Siegeleigenschaften mit mittleren Barrierewerten. Sie entspricht den Anforderungen von „Design for Recycling“ und kann sowohl als Einzelfolie als auch als Ersatz für PVdC-beschichtete Materialien oder transparente Barrierelaminate eingesetzt werden.

Die Verarbeitung der neuen Folie wird im Rahmen von Live-Demonstrationen bei mehreren Maschinenherstellern auf der interpack gezeigt.

Halle 9, Stand F26