flexotiefdruck.de wird zu verpackungsdruck.com

In eigener Sache

Liebe Verpackungsdruck-Community,

nach der erfolgreichen Umbenennung und Neupositionierung unseres Fachmagazins folgt nun der konsequente nächste Schritt: Unser Online-Portal ist ab sofort unter verpackungsdruck.com erreichbar.

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Die bisherige Domain flexotiefdruck.de wurde dem inhaltlichen Anspruch unseres Mediums längst nicht mehr gerecht. Denn der Verpackungsdruck ist heute mehr denn je ein Zusammenspiel verschiedener Verfahren und Technologien. Ob Flexo-, Tief-, Digital- oder Offsetdruck – ergänzt durch leistungsfähige Converting-Prozesse: Die ganzheitliche Betrachtung der Wertschöpfungskette ist für unsere redaktionelle Arbeit seit Jahren maßgeblich. Die neue Webadresse trägt diesem Selbstverständnis Rechnung und bringt auf den Punkt, wofür Verpackungsdruck steht.

Für Sie bleibt dabei alles wie gewohnt: Sämtliche Inhalte, Rubriken und Services stehen unverändert zur Verfügung. Die bisherige Domain wird automatisch weitergeleitet.

Was bleibt – und was wir weiterentwickeln

Konzeptionell setzen wir auf Kontinuität: Struktur, Themenvielfalt und journalistischer Anspruch bleiben erhalten. Gleichzeitig werden wir die technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen im Verpackungsdruck noch klarer herausarbeiten.

Flexo- und Tiefdruck behaupten weiterhin ihre Schlüsselrolle und zeichnen sich durch ein beachtliches Innovationspotenzial aus. Entsprechend bleiben sie ein zentraler Bestandteil unserer Berichterstattung. Parallel dazu gewinnen der Digitaldruck sowie faserbasierte Verpackungslösungen zunehmend an Bedeutung. Dies stärkt insbesondere den Offsetdruck im Segment der Faltschachtelproduktion.

Hybride Maschinenkonzepte eröffnen darüber hinaus neue Möglichkeiten für eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Fertigung komplexer Verpackungslösungen. Diese Entwicklungen greifen wir ebenso auf wie die fortschreitende, digitale Integration von Prozessen entlang der gesamten Produktionskette.

Ein besonderer Fokus gilt dabei dem Converting. Die Weiterverarbeitung entwickelt sich zunehmend zum entscheidenden Differenzierungsfaktor – getrieben durch Digitalisierung, Automatisierung und Standardisierung. Die Grenzen zwischen Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung verschwimmen zusehends und führen zu hochintegrierten Workflows.

Neuer Name, gleiche Leidenschaft

Was sich nicht ändert, ist unser Anspruch: fundierte Fachinformationen, praxisnahe Anwenderberichte und belastbare Marktanalysen. Unser Redaktionsteam bleibt Ihr verlässlicher Partner, um technologische Trends einzuordnen und fundierte Entscheidungen im Tagesgeschäft zu unterstützen.

Wir freuen uns darauf, Sie auch künftig auf Ihrem Weg durch die Welt des Verpackungsdrucks zu begleiten.

verpackungsdruck.com – der direkte Zugang zur Fachcommunity für den Verpackungsdruck.

Mit besten Grüßen

Ansgar Wessendorf

(Chefredakteur VerpackungsDruck & Converting)