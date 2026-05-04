ePS präsentiert mit CommandCore integrierte Plattform für Verpackungshersteller

Branchen-Software

ePS (eProductivity Software) hat mit CommandCore eine neue operative Plattform vorgestellt, die speziell auf die Anforderungen von Verpackungsherstellern zugeschnitten ist. Ziel der Lösung ist es, bislang getrennte Systeme in Bereichen wie Produktion, Planung, Qualitätssicherung und Nachhaltigkeitsmanagement auf einer gemeinsamen technologischen Basis zusammenzuführen.

Nach Angaben des Unternehmens arbeiten viele Verpackungsbetriebe weiterhin mit voneinander unabhängigen Anwendungen für ERP, Fertigungssteuerung, Produktionsplanung oder Compliance-Prozesse. Diese Strukturen erschweren eine durchgängige Datentransparenz, verzögern Entscheidungsprozesse und begrenzen Effizienzpotenziale.

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Vernetzte Prozesse auf gemeinsamer Datenbasis

Mit CommandCore sollen zentrale Unternehmensbereiche innerhalb einer einheitlichen Architektur vernetzt werden. Dazu zählen unter anderem ERP-Funktionen, Manufacturing Execution, Maschinendatenerfassung, Produktionsplanung, Qualitätsmanagement, Nachhaltigkeitsreporting sowie Beschaffungs- und Lieferantenprozesse.

Laut ePS basiert die Plattform auf einer gemeinsamen Datenbankstruktur, die einen durchgängigen Informationsfluss vom Angebot über die Produktion bis hin zur kaufmännischen Abwicklung ermöglichen soll. Damit sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, operative Entscheidungen stärker datenbasiert und in Echtzeit zu treffen.

Modulare Einführung für schrittweise Modernisierung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der branchenspezifischen Ausrichtung der Software. So berücksichtigt CommandCore nach Unternehmensangaben typische Anforderungen der Verpackungsindustrie wie unterschiedliche Substrate, Rüstprozesse, Makulaturquoten, Weiterverarbeitungsschritte sowie steigende Anforderungen an Nachhaltigkeits- und Transparenzberichte.

Darüber hinaus ist die Plattform modular aufgebaut. Verpackungshersteller können einzelne Funktionsbereiche schrittweise implementieren und das System sukzessive erweitern. Dies soll eine stufenweise Modernisierung bestehender IT-Landschaften ermöglichen, ohne unmittelbar vollständige Systemwechsel vornehmen zu müssen.

Doug Braun, CEO von ePS, erklärt: „Verpackungshersteller haben über Jahre hinweg operative Exzellenz oft trotz fragmentierter Softwarelandschaften erreicht. CommandCore wurde entwickelt, um diesen Ansatz grundlegend zu verändern.“

Craig Tait, Chief Product Officer bei ePS, ergänzt: „Die Plattform verbindet verpackungsspezifische Funktionen mit einer modularen Struktur. Dadurch erhalten Hersteller und Verarbeiter die notwendige Flexibilität, um aktuelle und zukünftige Anforderungen effizient umzusetzen.“