Der Tiefdruck: Besser als sein Ruf

Jetzt erschienen! Die neue Ausgabe von "VerpackungsDruck & Converting" mit dem Special "Digital Printing today"

Die Einschätzung des Verpackungstiefdrucks als wenig nachhaltiges und kostenintensives Druckverfahren hält sich hartnäckig – ist jedoch weitgehend ein Relikt vergangener Jahrzehnte. Sie basiert auf Produktionsrealitäten, die mit dem heutigen Stand der Technik kaum noch übereinstimmen. Tatsächlich hat sich der Tiefdruck in den letzten Jahren grundlegend gewandelt technologisch, ökologisch und wirtschaftlich.

Nachhaltigkeit jenseits überholter Bilder

Lange Zeit prägten der Einsatz von Chrom VI sowie die wiederholte Neuproduktion von Stahlkernen das Bild eines ressourcenintensiven Verfahrens. Dieses Narrativ wirkt bis heute nach, obwohl die Branche längst andere Wege eingeschlagen hat. Moderne Tiefdruckprozesse setzen auf langlebige Systeme und geschlossene Stoffkreisläufe – zentrale Prinzipien aktueller Nachhaltigkeitsstrategien.

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Ein entscheidender Hebel ist die Wiederverwendbarkeit der metallischen Tiefdruckzylinder. Sie können über viele Produktionszyklen hinweg eingesetzt werden, wodurch der Bedarf an Primärrohstoffen sinkt und das Abfallaufkommen reduziert wird. Ergänzend dazu werden Materialien wie Stahl, Kupfer und Chrom heute konsequent zurückgewonnen und wiederverwertet. Der Tiefdruck entwickelt sich damit zunehmend zu einem zirkulären System.

Auch bei den eingesetzten Materialien hat ein grundlegender Wandel stattgefunden. Der Übergang von Chrom VI zu Chrom III markiert einen wichtigen Fortschritt für Umwelt- und Arbeitsschutz und steht exemplarisch für die Innovationskraft der Branche.

Effizienz als unterschätzter Hebel

Neben Materialkreisläufen spielt die Prozesseffizienz eine zentrale Rolle. Lasergravierte Tiefdruckzylinder ermöglichen eine präzisere Farbübertragung, senken den Farb­verbrauch und sichern gleichzeitig eine konstant hohe Druckqualität. In Kombination mit der hohen Prozessstabilität führt dies zu weniger Ausschuss, geringeren Stillständen und insgesamt zu einem effizienteren Ressourceneinsatz.

Auch wirtschaftlich lohnt sich ein differenzierter Blick: Entgegen verbreiteten Annahmen sind die Druckformkosten im modernen Verpackungstiefdruck häufig wettbewerbsfähig. Vollautomatisierte und digitalisierte Prozesse sowie die nahezu unbegrenzte Wiederverwendbarkeit der Zylinder relativieren klassische Kostenargumente deutlich.

Dennoch bleibt eine Diskrepanz zwischen technologischer Realität und Marktwahrnehmung. Viele Entscheidungen und Annahmen basieren weiterhin auf überholten Vorstellungen. Genau hier liegt die eigentliche Herausforderung des Tiefdrucks: nicht in der Technologie, sondern in ihrer Wahrnehmung.

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