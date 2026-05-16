Ein Leben für den Verpackungsdruck – Stephan Lammers verabschiedet sich von Saueressig

"Mr. Saueressig“ geht in den Ruhestand

Es gibt Menschen in einer Branche, deren Name irgendwann nicht mehr nur für eine Position oder eine Funktion steht, sondern für eine Haltung. Für Verlässlichkeit. Für Erfahrung. Für eine bestimmte Art, mit Menschen und Herausforderungen umzugehen. In der Welt von Saueressig war und ist Stephan Lammers genau so ein Mensch. Für viele schlicht: „Mr. Saueressig“.

Wer heute auf beinahe fünf Jahrzehnte Unternehmensgeschichte zurückblickt, blickt zwangsläufig auch auf Stephan Lammers. Auf einen beruflichen Weg, der beispielhaft ist – nicht nur wegen seiner Dauer, sondern wegen seiner Konsequenz, seiner Leidenschaft und seiner außergewöhnlichen Loyalität.

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Im August 1979 begann er seine Ausbildung zum Drucker in der Fachrichtung Tiefdruck bei Saueressig. Es war der Beginn einer Laufbahn, die man heute mit gutem Recht als außergewöhnlich bezeichnen darf. Unterbrochen lediglich durch den Wehrdienst, kehrte er Mitte der achtziger Jahre mit großem Ehrgeiz ins Unternehmen zurück. Berufsbegleitend absolvierte er den Meisterlehrgang und schloss diesen 1986 erfolgreich als geprüfter Industriemeister der Fachrichtung Druck ab – ein früher Beleg für seinen Anspruch, sich nicht mit Erreichtem zufriedenzugeben.

Schon damals zeigte sich, was Stephan Lammers über Jahrzehnte auszeichnen sollte: fachliche Exzellenz gepaart mit Verantwortungsbewusstsein und menschlicher Nähe. Als stellvertretender Leiter der Andruckabteilung und Ausbilder junger Drucker vermittelte er nicht nur Wissen, sondern auch Haltung. Präzision, Verlässlichkeit und Leidenschaft für das Handwerk waren für ihn nie Schlagworte, sondern gelebter Alltag.

1989 wagte er den Blick über den Tellerrand und wechselte zu einem großen Kunden in die Schweiz. Zwei Jahre lang lernte er dort „die andere Seite“ kennen – eine Erfahrung, die seinen Blick auf Kundenbedürfnisse, Prozesse und Märkte nachhaltig prägte. Dass er anschließend zu Saueressig zurückkehrte, war kein Zufall, sondern Ausdruck einer tiefen Verbundenheit.

Ab 1991 begann sein Weg in verantwortliche Führungspositionen. Im Vertrieb und Kundenservice des Geschäftsbereiches Verpackungsdruckformen entwickelte sich Stephan Lammers zunehmend zu einer der prägenden Persönlichkeiten des Unternehmens. Internationale Aufgaben – unter anderem bei Saueressig Polska in Tarnowo Podgórne – erweiterten seinen Horizont ebenso wie seinen Einfluss innerhalb der Gruppe.

Mit der Übernahme der stellvertretenden Geschäftsbereichsleitung Packaging wurde er zur rechten Hand von Klemens Brückerhoff. Spätestens mit dessen Eintritt in den Ruhestand übernahm Stephan Lammers endgültig eine Schlüsselrolle: zunächst als Geschäftsbereichsleiter Packaging, später als Global Director Packaging und schließlich mit Handlungsvollmacht. Titel waren für ihn jedoch nie Selbstzweck. Entscheidend war stets die Aufgabe – und die Menschen dahinter.

Denn wer mit Stephan Lammers gearbeitet hat, erinnert sich selten zuerst an Organigramme oder Positionsbezeichnungen. Man erinnert sich an seine Präsenz. An seine Beharrlichkeit. An seine Fähigkeit, Probleme nicht auszusitzen, sondern anzupacken. Er war und ist ein Fachmann durch und durch – fordernd, klar, manchmal unbequem in der Sache, aber immer fair. Einer, der zuhören konnte. Einer, der erreichbar war. Für Kunden ebenso wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fast rund um die Uhr.

In einer Zeit, in der Führung oft mit Distanz verwechselt wird, blieb Stephan Lammers stets nahbar. Bodenständig. Menschlich. Er war kein Lautsprecher, sondern ein Möglichmacher. Kein Verwalter, sondern jemand, der Verantwortung getragen hat – über Jahrzehnte hinweg, durch Veränderungen, Krisen, technologische Umbrüche und die Transformation einer ganzen Industrie.

Viele Kolleginnen und Kollegen verbinden mit ihm nicht nur fachliche Kompetenz, sondern persönliche Erinnerungen. So beschreibt ihn ein langjähriger Wegbegleiter als „Fels in der Brandung“ und „Menschenfischer“ – als jemanden, der Beziehungen gepflegt und den Kontakt nie abreißen ließ. Tatsächlich gehört genau das zu den besonderen Qualitäten von Stephan Lammers: Er verstand es immer, Menschen zusammenzubringen. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus echtem Interesse.

Am 30. April 2026 endete nun offiziell ein Berufsleben, das weit mehr war als eine Karriere. Mit dem Übergang aus der Altersteilzeit in den Ruhestand verabschiedet sich eine Persönlichkeit, die Saueressig und die internationale Verpackungsdruckbranche über Jahrzehnte mitgeprägt hat.

Und vielleicht liegt genau darin die eigentliche Größe von Stephan Lammers: dass er nie versucht hat, im Mittelpunkt zu stehen – und dennoch für viele zum Mittelpunkt geworden ist.

Die Druck- und Verpackungsbranche verliert mit seinem Ausscheiden keinen Namen aus einem Organigramm. Sie verabschiedet einen Charakter. Einen leidenschaftlichen Drucker. Einen Manager mit Haltung. Einen Kollegen alter Schule im besten Sinne.

Oder einfach: „Mr. Saueressig“.

Alles Gute für Deinen neuen Lebensabschnitt

Ansgar

Ansgar Wessendorf

(Chefredakteur VerpackungsDruck & Converting)