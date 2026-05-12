Thimm verkauft Unternehmensgruppe an spanische Saica

Familienunternehmen setzen auf gemeinsame Wachstumsstrategie in Europa

Die Inhaberfamilie der Thimm-Gruppe, eines führenden Anbieters nachhaltiger Verpackungs- und Displaylösungen aus Wellpappe, hat den Verkauf des Unternehmens an die spanische Saica Gruppe beschlossen. Thimm wurde 1949 von Walter Felix Thimm gegründet und entwickelte sich seither zu einem europaweit tätigen Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe mit rund 2.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von etwa 539 Millionen Euro.

Die Saica Gruppe mit Hauptsitz in Saragossa zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Papier- und Verpackungslösungen. Das 1943 gegründete Familienunternehmen erwirtschaftete 2025 mit mehr als 12.000 Beschäftigten einen Umsatz von rund 3,96 Milliarden Euro.

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Mathias Schliep, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Thimm-Gruppe, begründete den Schritt mit den langfristigen Herausforderungen des Marktes. Nach einer zweijährigen Konsolidierungsphase habe sich das Unternehmen intensiv mit seiner strategischen Zukunftsausrichtung befasst. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt würden künftig vor allem große Anbieter Wachstumspotenziale realisieren können. Der Zusammenschluss mit Saica solle daher die langfristige Perspektive von Thimm sichern und den Mitarbeitenden sowie Kunden größtmögliche Stabilität bieten.

Bestehende Zusammenarbeit soll Kontinuität sichern

Saica ist derzeit mit 112 Standorten in Westeuropa, Polen und den USA vertreten. Thimm verfügt über Standorte in Deutschland und Osteuropa, die nach Angaben des Unternehmens innerhalb der bestehenden Strukturen weitergeführt werden sollen. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit Ende der 1990er Jahre in einer strategischen Vertriebsallianz zusammen und betreiben zudem ein gemeinsames Joint Venture in Polen. Schliep betonte, die Familienunternehmen seien über Generationen hinweg miteinander verbunden; auch Unternehmenskultur und Werteverständnis ergänzten sich.

Susana Alejandro, Präsidentin und CEO der Saica Gruppe, bezeichnete die Übernahme als wichtigen Schritt zur Stärkung der Marktposition in Europa. Thimm verfüge über starke regionale Marktpositionen und eine ausgeprägte Kundenorientierung in Regionen, in denen Saica bislang nicht vertreten gewesen sei. Gemeinsam sehe man erhebliches Potenzial, die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Verpackungsmarkt weiter auszubauen.

Verkauf steht noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt

Mit dem Abschluss der Transaktion wird sich die Inhaberfamilie Thimm aus dem Unternehmen zurückziehen. Schliep erklärte, dieser Schritt falle der Familie nicht leicht, erfolge jedoch mit Blick auf die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens. Die finanzielle Stärke von Saica ermögliche es, das zyklische Geschäft nachhaltig abzusichern und Investitionen in technologische Innovationen sowie die Digitalisierung konsequent voranzutreiben.

Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigungen. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Über Saica

Die Saica Group bietet nachhaltige Papierlösungen für die Herstellung von Wellpappe und Verpackungen und fördert die Kreislaufwirtschaft im Abfallmanagement. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden und einer Präsenz in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, dem Vereinigten Königreich, Irland, der Türkei, Luxemburg, den Niederlanden, Polen und den Vereinigten Staaten gliedert sich die Saica Group in vier Geschäftsbereiche: die Herstellung von Recyclingpapier für Wellpappe (Saica Paper), Abfallmanagement und Umweltdienstleistungen (Saica Natur), die Produktion von Wellpappenverpackungen (Saica Pack) sowie flexible Verpackungen (Saica Flex). Der Umsatz der Gruppe beträgt 3,962 Milliarden Euro (konsolidierter Umsatz zum 31. Dezember 2025).

Über Thimm

Thimm ist ein führender Anbieter für nachhaltige Verpackungs- und Displaylösungen aus Wellpappe. Das Produktportfolio umfasst Transport-, Versand- und Verkaufsverpackungen für Konsumgüter, standardisierte Verkaufsaufsteller (Displays) sowie hochwertigen Rollenvordruck für die industrielle Weiterverarbeitung. Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen befähigt das Unternehmen seine Kunden, ihre Produkte wirkungsvoll am Markt zu positionieren und erzeugt damit eine hohe Kundenzufriedenheit. Gegründet im Jahr 1949, beschäftigt das unabhängige Familienunternehmen heute über 2.500 Mitarbeitende an elf Standorten in Deutschland, Frankreich, Polen, Rumänien und Tschechien. 2024 erwirtschaftete Thimm einen Jahresumsatz von rund 539 Millionen Euro.