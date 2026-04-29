Koenig & Bauer Celmacch steigt mit Prima-Serie ins Mid-Tech-Segment ein

Partnerschaft mit Guangdong Keshenglong Hi-Tech Group eröffnet neue Perspektiven

Koenig & Bauer Celmacch erweitert sein Maschinenportfolio für die Wellpappenverarbeitung und geht mit der neuen Prima-Serie gezielt in das Mid-Tech-Segment. Grundlage dafür ist eine strategische Partnerschaft mit der chinesischen Guangdong Keshenglong Hi-Tech Group. Mit der Kooperation verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine internationale Marktposition auszubauen und zusätzliche Kundengruppen außerhalb des bisherigen High-End-Segments zu erschließen.

Die neue Prima-Serie wird als reine Flexodruckmaschine (Prima) sowie als Flexodruckmaschine mit integrierter Rotationsstanze (PrimaCUT) angeboten. Beide Varianten verfügen über verfahrbare Einheiten in Open-Close-Bauweise. Nach Angaben des Unternehmens basiert die Baureihe auf bewährten Technologien von Koenig & Bauer Celmacch und richtet sich an Anwender, die eine wirtschaftliche Alternative zur High Board Line-Technologie suchen, ohne auf etablierte Qualitäts-, Leistungs- und Sicherheitsstandards verzichten zu müssen.

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Entwicklung und Konstruktion der Maschinen erfolgen durch die Engineering-Teams von Koenig & Bauer Celmacch in Italien. Für die Fertigung werden Produktionskapazitäten des Partners Keshenglong genutzt, darunter ein Werk mit rund 60.000 Quadratmetern Fläche in Foshan. Montage und Qualitätssicherung sollen nach den Vorgaben von Koenig & Bauer Celmacch erfolgen.

Die High-End-Baureihe Chroma bleibt von der Neuausrichtung unberührt und wird weiterhin am Unternehmensstandort in Desenzano del Garda, Italien, produziert.

Strategischer Schritt im Rahmen von IMPACT

Mit der Einführung der Prima-Serie setzt Koenig & Bauer einen weiteren Baustein seiner Konzernstrategie „IMPACT“ um, die auf eine Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und globaler Präsenz bis 2030 abzielt.

Nach Unternehmensangaben reagiert Koenig & Bauer Celmacch damit auf die steigende Nachfrage in Asien und weiteren Wachstumsmärkten sowie auf das zunehmende Volumen im Mid-Tech-Bereich. Gleichzeitig soll die Kombination aus europäischer Entwicklungskompetenz und asiatischer Fertigung eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur ermöglichen.

Dr. Stephen Kimmich, CEO von Koenig & Bauer, erklärt: „Unsere IMPACT-Strategie zielt darauf ab, Koenig & Bauer als agilen Technologie-Anbieter in den weltweit wichtigsten Wachstumsmärkten zu festigen. Die Partnerschaft mit der Guangdong Keshenglong Hi-Tech Group und die daraus resultierende Prima-Serie sind Paradebeispiele dafür, wie wir durch globale Zusammenarbeit technologische Exzellenz mit Kostenführerschaft verbinden.“

Auch Luca Celotti, CEO von Koenig & Bauer Celmacch, sieht erhebliches Potenzial im neuen Marktsegment: „Das Marktvolumen für die Open Close-Technologie ist vergleichbar mit dem Markt, den wir derzeit mit unseren High Board Line Maschinen bedienen.“

Erste Auftragserfolge

Nach Angaben des Unternehmens wurde bereits Ende vergangenen Jahres die erste Prima-Maschine an einen Kunden in Osteuropa verkauft. Zudem seien jüngst zwei weitere Aufträge aus Südeuropa hinzugekommen.

Der Start der Montage für die erste Anlage ist für Mai 2026 vorgesehen. Nach Abschluss der Abnahme- und Qualitätsprüfungen soll die Maschine bis Ende des Jahres beim Kunden in Betrieb gehen.

Langfristig angelegte Partnerschaft

Koenig & Bauer Celmacch bezeichnet die Zusammenarbeit mit Keshenglong als langfristig angelegte strategische Partnerschaft. Mit dem erweiterten Portfolio positioniert sich das Unternehmen künftig breiter im Markt und verfolgt das Ziel, Kunden in unterschiedlichen Investitions- und Leistungssegmenten passende Lösungen für die Wellpappenverarbeitung anzubieten.