Koenig & Bauer präsentiert hybride Verpackungsproduktion mit der VariJET 106

Produktion von Faltschachteln

Koenig & Bauer und Koenig & Bauer Durst haben im Customer Experience Center (CEC) in Radebeul mehr als 80 Branchenvertreter:innen zu einem Executive Summit rund um das hybride Faltschachteldrucksystem VariJET 106 begrüßt. Die Veranstaltung stand im Zeichen aktueller Entwicklungen im digitalen und hybriden Verpackungsdruck sowie der Frage, wie sich Produktionsprozesse künftig flexibler und wirtschaftlicher gestalten lassen.

Das CEC gilt als weltweit einziger Standort, an dem sich Digitaldruck-, Offset- und Weiterverarbeitungstechnologien in einem integrierten Produktionsverbund testen lassen. Im Mittelpunkt des Summits standen hybride Workflows, die Verpackungsherstellern eine höhere Produktionsflexibilität und eine stärkere Anpassung an volatile Marktanforderungen ermöglichen sollen.

Anzeige

Ein zentrales Thema war die erfolgreiche Inbetriebnahme der VariJET 106 beim Verpackungsunternehmen Amcor. In sogenannten „Voice of the Customer“-Sessions berichteten frühe Anwender des Systems über ihre Erfahrungen aus der Praxis und gaben Einblicke in neue Produktionsmodelle auf Basis hybrider Druckprozesse.

Dario Morini, General Manager von Amcor Specialty Cartons, erläuterte, wie der polnische Standort des Unternehmens mit der VariJET 106 ein digital gestütztes Geschäftsmodell etabliert hat. Zum Einsatz kommt dabei eine hybride Konfiguration mit Lackwerken vor und nach dem Digitaldruckwerk, um kurze Lieferzeiten, eine steigende Variantenvielfalt und erhöhte Sicherheitsanforderungen unterschiedlicher Branchen abzubilden.

Auch die Schweizer Schelling AG setzt auf hybride Produktionskonzepte. Pierre Hertzel, Head of Sales Germany, erklärte, dass die installierte Siebenfarben-Konfiguration mit Doppellack insbesondere für hochwertige Premium-Faltschachteln ausgelegt sei und eine hohe Farbkonstanz sowie umfangreiche Pantone-Abdeckung ermögliche.

Markus Weiß, CEO von Koenig & Bauer Paper & Packaging Sheetfed Systems, betonte die strategische Bedeutung integrierter Produktions- und Workflowlösungen. Ziel sei es, Vorstufe, Druck und Weiterverarbeitung durch Automatisierung, KI-gestützte Prozesse und intelligente Softwarelösungen enger miteinander zu vernetzen. Der Markt entwickle sich zunehmend in Richtung hybrider Produktionsmodelle, in denen Offset- und Digitaldruck komplementär eingesetzt werden.

Das Veranstaltungsprogramm kombinierte Fachvorträge von Expert:innen von Koenig & Bauer, der Durst Group und Koenig & Bauer Durst mit Live-Demonstrationen der VariJET 106 in einer vollständigen Produktionsumgebung. Anhand praxisnaher Anwendungen wurde gezeigt, wie sich hybride Produktionskonzepte wirtschaftlich umsetzen lassen – von Standardfaltschachteln bis hin zu komplexen Verpackungen mit Personalisierung, QR-Codes und Sicherheitsmerkmalen.

VariJET 106 für industrielle Faltschachtelproduktion

Die gemeinsam von Koenig & Bauer und der Durst Group entwickelte VariJET 106 ist für mittlere Auflagen in der industriellen Faltschachtelproduktion ausgelegt. Die Maschine basiert auf der Rapida-106-Plattform und kombiniert wasserbasierten Inkjetdruck mit erweitertem Farbraum (CMYK + OGV), hoher Pantone-Abdeckung, Doppellack-Ausstattung sowie integrierter Workflow-Anbindung über das Durst Ecosystem.

Daniel Velema, Managing Director von Koenig & Bauer Durst, hob hervor, dass erfolgreiche Digitalisierungsstrategien weit über die Investition in eine Druckmaschine hinausgehen. Entscheidend seien insbesondere Softwareintegration, automatisierte Workflows und ein strukturiertes Change-Management. Kunden würden deshalb entlang der gesamten Wertschöpfungskette begleitet, um skalierbare und reaktionsfähige Produktionsmodelle aufzubauen.

Im Fokus der Live-Präsentationen standen unter anderem dynamische Produktionsprozesse mit Lackwechseln, vernetzte Workflows für Verpackung und Markenschutz, Tintenverbrauchs-Reporting sowie die durchgängige Integration vom Digitaldruck bis zur Weiterverarbeitung. Präsentiert wurden außerdem Lösungen wie die Rotationsstanze CutPRO X 106, die Flachbettstanze CutPRO Q 106 und die Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110.

Ein weiterer Programmpunkt war die Keynote von François Martin, einem Branchenexperten der grafischen Industrie. Er sprach über das Zusammenspiel digitaler und analoger Technologien und betonte, dass digitale Produktionsverfahren insbesondere bei komplexen und kurzfristigen Aufträgen neue wirtschaftliche Potenziale eröffnen könnten, ohne den klassischen Offsetdruck zu ersetzen.

KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging sind die Topthemen beim EUROPEAN PRINTING SUMMIT (29. und 30. September 2026) im Signal Iduna Park in Dortmund. Vergünstigte Blind-Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.