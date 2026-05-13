Flexo Wash präsentiert neue Generation der Laser-Rasterwalzenreinigung

Prozesskontrolle und Reproduzierbarkeit im Flexodruck

Mit dem neuen Laser-System zur Reinigung von Rasterwalzen stellt Flexo Wash eine technologische Weiterentwicklung für den Flexo- und Verpackungsdruck vor. Das System soll in Kürze offiziell vorgestellt und anschließend in den Markt eingeführt werden. Die neue Lösung ist auf reproduzierbare Reinigungsergebnisse, höhere Prozesssicherheit und digitale Kontrolle ausgelegt.

Im Mittelpunkt steht eine neue Generation der Lasertechnologie, die nach Angaben des Herstellers eine „First Time Right“-Reinigung ermöglichen soll. Ziel ist es, typische Herausforderungen bei der Rasterwalzenreinigung – wie schwankende Reinigungsergebnisse oder fehlende Rückverfolgbarkeit – gezielt zu minimieren.

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Technologisch setzt das System auf einen XIR-MOPA-Laser, dessen Leistung durch eine deutlich reduzierte Pulsbreite optimiert wurde. Für die Strahlführung kommt ein Galvo-Scanner zum Einsatz. Dadurch erreicht der Laserpunkt Geschwindigkeiten von bis zu 50 Metern pro Sekunde. Laut Flexo Wash sorgt dies für eine gleichmäßige Energieverteilung und einen schonenden Reinigungsprozess zum Schutz der Rasterwalze.

Auch beim Thema Arbeitssicherheit setzt der Hersteller auf industrielle Standards. Die integrierte 3-Stufen-Filtration kombiniert HEPA-, Aktivkohle- und Hochleistungs-Partikelfilter. Ergänzt wird das System durch einen integrierten Funkenschutz, der für eine sichere und saubere Produktionsumgebung sorgen soll.

Darüber hinaus wurde die Bewegungssteuerung des Systems weiterentwickelt. Optional lässt sich ein Mikroskop für automatisierte 3D-Inspektionen integrieren. Damit können Reinigungsprozesse dokumentiert, Fehler reduziert und die Reinigungsintensität individuell auf die jeweilige Rasterwalze abgestimmt werden.

Mit der neuen Lösung adressiert Flexo Wash insbesondere Verpackungsdruckereien, die auf hohe Druckqualität, stabile Prozesse und eine längere Lebensdauer ihrer Rasterwalzen angewiesen sind.