Zecher erweitert Serviceportfolio mit neuem Cleaning Center

Reinigung von Rasterwalzen und Sleeves

Die Zecher GmbH, einer der führenden Hersteller von Rasterwalzen für die Druckindustrie, baut ihr Serviceangebot weiter aus. Mit dem neuen Zecher Cleaning Center erweitert das Unternehmen gezielt seine Kapazitäten für die professionelle Reinigung von Rasterwalzen und Sleeves.

Im Zuge dessen investierte Zecher in eine zusätzliche Laserreinigungsanlage und stärkt damit den Bereich der nachhaltigen und präzisen Walzenreinigung. Herzstück des neuen Servicebereichs ist die Laserreinigungsanlage Evolux 3000 MAX, die in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Ulmex integriert wurde. Mit der Investition baut Zecher die bestehende Partnerschaft weiter aus und setzt verstärkt auf moderne Reinigungstechnologien.

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„Mit dem Zecher Cleaning Center schaffen wir die Grundlage, unseren Kunden ein noch umfassenderes Serviceangebot aus einer Hand anzubieten“, erklärt Thomas Reinking, Sales Director der Zecher GmbH. „Gleichzeitig investieren wir gezielt in Technologien, die Prozesssicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit im Druckprozess unterstützen.“

Die Evolux-Technologie ermöglicht eine präzise und materialschonende Reinigung von Rasterwalzen und Sleeves. Rückstände wie Farben, Lacke oder Klebstoffe werden vollständig entfernt, ohne die empfindliche Zellstruktur der Walzen zu beeinträchtigen. Die Evolux 3000 MAX eignet sich für Walzen und Sleeves mit Längen von bis zu 3.000 mm und arbeitet ohne chemische Zusätze in einem umweltfreundlichen Reinigungsprozess.

Mit dem neuen Cleaning Center reagiert Zecher auf die steigenden Anforderungen der Druckindustrie an Prozessstabilität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Kunden profitieren dabei von einer professionellen Reinigung direkt beim Hersteller – schnell, zuverlässig und auf hohem technischem Niveau.