Hybrid Software wird Servicepartner für Amazon-Transparency-Programm

Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit

Der Workflow- und Softwareanbieter Hybrid Software ist dem Transparency Service Provider Network (TSPN) von Amazon beigetreten. Damit unterstützt das Unternehmen Markenartikler und Verpackungshersteller bei der Integration von Serialisierung und variablen Daten in bestehende Verpackungs- und Druckprozesse.

Amazon Transparency ist ein Programm zur Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit. Ziel ist es, Produktfälschungen zu verhindern und die Authentizität von Waren entlang der Lieferkette sicherzustellen. Dafür werden eindeutige, seriennummernbasierte Codes auf Verpackungen eingesetzt, die eine Verifikation auf Produktebene ermöglichen.

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Im Mittelpunkt der Integration steht die Artwork-Management-Lösung Artflow von Hybrid Brandz. Die Software ruft Transparency-Codes automatisiert ab und bindet sie direkt in den Freigabe- und Artwork-Prozess ein. Ergänzt wird dies durch die Produktionslösungen Packz und Cloudflow, die laut Unternehmen die Generierung variabler Daten sowie die automatisierte Druckproduktion unterstützen.

Die Integration erfolgt vor dem Hintergrund der Brancheninitiative GS1 Sunrise 2027, die die Einführung datenreicher 2D-Codes im Handel vorantreibt. Ziel der Initiative ist es, Rückverfolgbarkeit, Produktauthentifizierung und zusätzliche Verbraucherinformationen über standardisierte 2D-Barcodes zu ermöglichen. Amazon Transparency gilt dabei als ein praxisnahes Beispiel für die Umsetzung serialisierter Verpackungscodes im internationalen Handel.

Nach Angaben von Hybrid Software lassen sich die Lösungen in bestehende Produktions- und Verpackungsworkflows integrieren. Unternehmen sollen dadurch Serialisierungs- und Compliance-Anforderungen effizienter umsetzen können.

Mit dem Beitritt zum TSPN baut Hybrid Software nach eigener Einschätzung seine Position im Bereich variabler Datendruck, Serialisierung und Workflow-Automatisierung für die Verpackungsindustrie weiter aus.

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