Mondi erweitert Weißdruck-Anwendungen auf braunem Kraftliner

Innovative Verpackung für Premium-Gläser

Mondi hat für Riedel Glas eine Verkaufsverpackung aus braunem Kraftliner mit weißem Digitaldruck entwickelt. Die Verpackung kommt bei der Markteinführung der Glasserie „All American Bourbon“ zum Einsatz und basiert auf einer Data-to-Print-Technologie für den digitalen Verpackungsdruck.

Das Druckbild umfasst feine Linien, kleine Schriftgrößen sowie integrierte QR-Codes und stellte entsprechend hohe Anforderungen an Präzision und Kontrastdarstellung auf dem braunen Substrat. Nach Angaben von Mondi ermöglicht der eingesetzte weiße Digitaldruck eine hohe Deckkraft sowie eine detailgenaue Wiedergabe grafischer Elemente auf Kraftliner.

Anzeige

Die Technologie arbeitet ohne Druckplatten oder Klischees. Die Farbe wird direkt auf das Material appliziert, wodurch unterschiedliche Druckbilder innerhalb eines Produktionslaufs umgesetzt werden können. Damit lassen sich beispielsweise regionale Varianten oder individualisierte Designs ohne zusätzlichen Rüstaufwand realisieren.

Darüber hinaus können serialisierte QR- oder Barcodes integriert werden, um die Rückverfolgbarkeit einzelner Verpackungen entlang der Lieferkette zu unterstützen. Die Verpackung ist vollständig recycelbar.

Die Investition in weißen Digitaldruck erfolgte am Mondi-Standort Ebersdorf in Deutschland. Riedel Glas mit Sitz in Kufstein zählt zu den Herstellern von Premium-Glaswaren.