Lösungen für nachhaltige Flexpacks

Event: Inno-Circle 2026

Mit frischen Impulsen für eine Branche im tiefgreifenden Wandel führt die Innoform Coaching GmbH ihre etablierte Fachtagung „Umweltgerechte Kunststoffverpackung“ unter dem neuen Namen Inno-Circle 2026 in die fünfte Runde.

Am 1. und 2. Juli 2026 trifft sich die Verpackungs- und Converting-Branche in der SKZ-Modellfabrik in Würzburg, um praxisorientierte Lösungen für „Umweltgerechte Flexpacks – vom Design bis zur wiederverwerteten Verpackung“ zu diskutieren und weiterzuentwickeln.

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Steigende regulatorische Anforderungen, wachsender Nachhaltigkeitsdruck und technologische Innovationen verändern die Flexpack-Industrie derzeit grundlegend. Genau hier setzt die Inno-Circle an: als interdisziplinäre Plattform für praxisnahe Strategien, technologische Entwicklungen und konkrete Lösungsansätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die zweitägige Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Verpackungsindustrie – von Verpackungsherstellern und Maschinenbauern über Markenartikler und Abfüller bis hin zu Nachhaltigkeitsverantwortlichen, Entwicklern und strategischen Entscheidern.

Plattform für nachhaltige Lösungen entlang der Wertschöpfungskette

Im Fokus stehen konkrete Ansätze zur Transformation flexibler Verpackungen hin zu mehr Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit. Thematisch reicht das Spektrum von mechanischem und chemischem Recycling über innovative Materialkonzepte bis hin zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen wie der europäischen Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) sowie den Anforderungen der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR).

„Die Inno-Circle verbindet technologisches Know-how mit strategischem Austausch und schafft damit eine praxisnahe Plattform, um nachhaltige Flexpack-Lösungen gezielt voranzubringen“, erklärt Julian Thielen, Co-Geschäftsführer der Innoform Coaching GmbH.

Hochkarätige Impulse aus Industrie, Forschung und Praxis

Das Programm bündelt fundierte Fachbeiträge, technologische Einblicke und konkrete Anwendungsbeispiele aus der Verpackungspraxis:

Pierre Lorenz (Resinex Germany) zeigt auf, welche Möglichkeiten das mechanische Recycling von PE und PP für Verpackungsanwendungen heute bereits bietet – und wie die PPWR zunehmend operative Realität wird.

Alexandre Zuber (Interzero) demonstriert, wie digitale Tools Unternehmen dabei unterstützen, Recyclingfähigkeit und regulatorische Compliance effizient umzusetzen.

Axel Subklew (Initiative „Mülltrennung wirkt!“) beleuchtet die zentrale Rolle der Verbraucheraufklärung für funktionierende Kreislaufwirtschaftssysteme.

Peter Niedersüss (Borealis) präsentiert PO-Rohstoffe mit Hochbarriereeigenschaften und Recyclinganteilen im Einklang mit den Anforderungen der PPWR.

Christian Lutze (Kämmerer Spezialpapiere) stellt innovative Barrierepapiere als nachhaltige Alternative für flexible Verpackungslösungen vor.

Ein besonderes Highlight bildet der Beitrag von Benedikt Kauertz (ifeu), der gemeinsam mit DuoPlast und der GVM aktuelle Entwicklungen aus Perspektive der Lebenszyklusanalyse (LCA) einordnet und bewertet.

Austausch mit Praxisbezug

Neben den Fachvorträgen stehen insbesondere praxisnahe Erfahrungsberichte und interaktive Diskussionen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Themen wie der Einsatz und die Integration von Rezyklaten, die Entwicklung recyclingfähiger Hochbarrierelösungen oder die konkrete Umsetzung regulatorischer Vorgaben werden dabei gezielt adressiert.

Begleitende Netzwerkpausen und ein kommunikatives Rahmenprogramm schaffen zusätzlich Raum für intensiven Austausch zwischen Industrie, Handel, Forschung und Recyclingwirtschaft.

Vor Ort oder digital teilnehmen

Die Inno-Circle 2026 findet als Präsenzveranstaltung in Würzburg statt und wird parallel per Livestream übertragen. Das Hybridkonzept ermöglicht damit auch Remote-Teilnehmenden einen flexiblen Zugang zu allen Vorträgen, Diskussionen und Fachimpulsen.

Impulse für die Verpackung von morgen

Mit der Verbindung aus technischem Tiefgang, strategischer Einordnung und praxisorientiertem Austausch setzt die Inno-Circle 2026 wichtige Impulse für die Weiterentwicklung nachhaltiger flexibler Verpackungen. Gleichzeitig etabliert sich die Veranstaltung zunehmend als zentraler Branchentreff für alle, die die Transformation der Verpackungsindustrie aktiv mitgestalten wollen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Inno-Circle 2026 – Umweltgerechte Flexpacks