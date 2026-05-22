W&H und Garant setzen Impulse für die Zukunft flexibler Verpackungen

Erfolgreicher Auftritt auf der Interpack 2026

Die Interpack 2026 hat ihre Rolle als weltweit bedeutendste Plattform für den internationalen Austausch der Verpackungsindustrie erneut eindrucksvoll bestätigt. Für Windmöller & Hölscher (W&H) sowie die Tochtergesellschaft Garant Maschinenhandel (Garant) endete die Messe mit einer durchweg positiven Bilanz. Die internationale Leitmesse für Verpackung, Processing, Dosierung und Logistik fand vom 7. bis 13. Mai 2026 in Düsseldorf statt.

„Die Interpack war für uns in diesem Jahr insbesondere ein Ort des Austauschs und der Begegnung“, resümiert Nicolai Bisgaard, Vertriebsleiter Asia Pacific bei Windmöller & Hölscher. „Die Gespräche mit unseren Kunden haben erneut gezeigt, wie wichtig partnerschaftliche Zusammenarbeit ist, um die Herausforderungen der Branche gemeinsam erfolgreich zu gestalten.“

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Nachhaltigkeit als zentrales Gesprächsthema

Ein beherrschendes Thema vieler Gespräche war die nachhaltige Weiterentwicklung flexibler Verpackungen. Zahlreiche Kunden interessierten sich insbesondere für Lösungen, die eine ressourcenschonende und zugleich wirtschaftliche Verpackungsproduktion ermöglichen. Im Fokus standen dabei Effizienzsteigerung, Design for Recycling mit Monomaterialstrukturen sowie der Einsatz recycelter Rohstoffe im Kontext nationaler und internationaler regulatorischer Anforderungen.

Ausgangspunkt vieler Fachgespräche war das von W&H präsentierte „Supermarktregal“, das eine Vielzahl internationaler MDO-PE-Anwendungen zeigte — industriell verfügbar und weltweit erfolgreich von W&H-Kunden produziert. Ergänzt wurde die Präsentation durch unterschiedlichste Verpackungsbeispiele für verschiedenste Anwendungen: papierbasierte Lösungen mit und ohne Barriere, Monomaterialverpackungen sowie Verpackungskonzepte mit PCR-Anteilen demonstrierten die technologische Bandbreite aktueller nachhaltiger Verpackungslösungen.

Starkes Interesse an papierbasierten Verpackungslösungen

Auch die papierbasierten Verpackungslösungen der W&H-Tochter Garant stießen bei den Messebesuchern auf großes Interesse. Insbesondere Anwendungen für den E-Commerce-Bereich — etwa gepolsterte Versand- und Retourenbeutel aus Papier — wurden von vielen Gesprächspartnern als stark wachsender Zukunftsmarkt bewertet.

Im direkten Zusammenhang mit der interpack bot zudem das Garant Open House am Standort Lengerich die Möglichkeit, moderne Automationslösungen im Detail kennenzulernen. Im Mittelpunkt standen dabei integrierte Prozessketten — von der Beutelherstellung über End-of-Line-Automation bis hin zu Palettierlösungen.

Impulse für die kommenden Jahre

Mit zahlreichen neuen Impulsen, intensivierten Kundenbeziehungen und konkreten Projektansätzen blicken W&H und Garant optimistisch auf die kommenden Monate. Innovation, partnerschaftliche Zusammenarbeit und konsequente Kundennähe bleiben dabei zentrale Erfolgsfaktoren für die weitere Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen.