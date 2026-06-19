EcoVadis-Silbermedaille für die Produktion von Flexodruckplatten in Japan

Asahi Photoproducts

Asahi Photoproducts gab bekannt, dass sein Produktionsstandort für Flexodruckplatten in Japan im Rahmen der ersten EcoVadis-Nachhaltigkeitsbewertung des Unternehmens mit der EcoVadis-Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Die Bewertung wurde im April 2026 abgeschlossen.

Nach Angaben des Unternehmens berücksichtigt die Auszeichnung dessen Nachhaltigkeitsaktivitäten, darunter Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltauswirkungen, zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz sowie zur Weiterentwicklung nachhaltigerer Technologien für die Herstellung von Flexodruckplatten. Darüber hinaus wurden Aktivitäten zur Koordination und Steuerung von Nachhaltigkeitsthemen innerhalb der Unternehmensgruppe weiter ausgebaut.

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EcoVadis ist eine internationale Plattform zur Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen. Bewertet werden unter anderem die Bereiche Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Masaki Matsumoto, Managing Director von Asahi Photoproducts, erklärte: „Der Erhalt einer EcoVadis-Silbermedaille bei unserer ersten Teilnahme ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Das Ergebnis spiegelt die Anstrengungen unserer Teams wider, verantwortungsvolle Produktionspraktiken weiterzuentwickeln, und unterstützt unsere langfristige Vision ‚Leading the Way to Solvent ZERO‘. Wir betrachten dieses Ergebnis als Teil eines fortlaufenden Verbesserungsprozesses.“

Zu den langfristigen Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens zählen die Verringerung des Lösungsmittelverbrauchs, die Steigerung der Ressourceneffizienz sowie die Förderung wasserbasierter Verfahren zur Herstellung von Flexodruckplatten.

Nach Unternehmensangaben soll die Entwicklung durch weitere EcoVadis-Bewertungen sowie zusätzliche betriebliche und ökologische Maßnahmen fortgeführt werden.