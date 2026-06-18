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Durst Group veranstaltet Technologie-Festival zum 90-jährigen Firmenjubiläum

von Ansgar Wessendorf,
Durst Group veranstaltet Technologie-Festival zum 90-jährigen Firmenjubiläum
Mit dem Durst NEXT Technology Festival feiert die Durst Group ihr 90-jähriges Bestehen und diskutiert gemeinsam mit internationalen Experten Zukunftsthemen der industriellen Produktion, Automatisierung und digitalen Drucktechnologie (Quelle: Durst)

Die Durst Group begeht ihr 90-jähriges Bestehen mit dem „Durst NEXT Technology Festival“, das am 25. und 26. Juni 2026 am Unternehmenssitz in Brixen stattfindet. Die Veranstaltung widmet sich den Themen digitale Produktion, Automatisierung, künstliche Intelligenz und industrielle Fertigung und bringt Fachleute aus Industrie, Technologie, Wissenschaft und Politik zusammen.

Das 1936 gegründete Unternehmen hat sich von einem Hersteller fotografischer Systeme zu einem Anbieter digitaler Produktions- und Drucktechnologien entwickelt. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Leitmotiv „Our World is Printed“ und verbindet den Rückblick auf die Unternehmensgeschichte mit einem Ausblick auf künftige Entwicklungen in der industriellen Produktion.

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Im Mittelpunkt des Festivals stehen Fragestellungen rund um die Weiterentwicklung industrieller Produktionsprozesse im Kontext von Automatisierung, Datenmanagement und künstlicher Intelligenz. Diskutiert werden soll unter anderem, wie sich diese Technologien in skalierbare und wirtschaftlich tragfähige Produktionsumgebungen integrieren lassen.

Der erste Veranstaltungstag am 25. Juni ist den erstmals ausgerichteten „Durst NEXT Honors“ gewidmet. Im Rahmen des Einladungsevents sollen Kunden, Partner und weitere Akteure des internationalen Durst-Netzwerks für ihre Beiträge zur Entwicklung des Unternehmens und seiner Anwendungen gewürdigt werden.

Am 26. Juni folgt ein öffentlich zugängliches Programm mit Vorträgen, Diskussionsrunden, Live-Demonstrationen und Networking-Formaten. Auf der sogenannten Innovation Stage stehen Themen wie Industrial Intelligence, digitale Druckproduktion, automatisierte Workflows, Deep-Tech-Anwendungen, digitale Zwillinge, nachhaltige Fertigung, technische Keramik sowie Anwendungen für die Luft- und Raumfahrt im Fokus.

Zu den angekündigten Schwerpunkten gehört außerdem die Präsentation von KYVERIS, einer Plattform für Industrial Intelligence in der digitalen Druckproduktion. Nach Angaben des Unternehmens verbindet die Lösung Hardware, Software, Daten und Prozessmanagement, um Produktionsabläufe effizienter und anpassungsfähiger zu gestalten.

Ergänzend zum Konferenzprogramm werden verschiedene Technologieanwendungen vorgestellt, darunter Robotik, 3D-Scanning, technische Keramik, Wearable-Technologien und digitale Produktionsworkflows. Weitere Programmpunkte umfassen interaktive Demonstrationen sowie Community-Formate.

Der öffentliche Festivaltag findet am 26. Juni 2026 statt. Weitere Informationen und Registrierungsmöglichkeiten stellt die Durst Group online zur Verfügung.

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