Verpackungsdruck & Converting
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Digitaldruck

HP Indigo 18K bei Mediahaus installiert

von Ansgar Wessendorf,
Quelle: Mediahaus
Quelle: Mediahaus

Mediahaus ist gemeinsam mit HP die Anwendungsmöglichkeiten seiner neuen Digitaldruckmaschine HP Indigo 18K eingestiegen.

Mit der HP Indigo 18K schaffen möchte Mediahaus sein Portfolio für Markenartikler erweitern: von Variantendruck und Limited Editions bis hin zu Aktionsverpackungen am POS – in kleineren wie auch großen Auflagen. Das ermöglicht Verpackungslösungen für unterschiedliche Sorten, Märkte und Zielgruppen, ohne einen Bedarf an Druckplatten. Wir freuen uns darauf, diese Möglichkeiten künftig noch gezielter einzusetzen.

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