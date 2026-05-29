HP Indigo 18K bei Mediahaus installiert

Digitaldruck

Mediahaus ist gemeinsam mit HP die Anwendungsmöglichkeiten seiner neuen Digitaldruckmaschine HP Indigo 18K eingestiegen.

Mit der HP Indigo 18K schaffen möchte Mediahaus sein Portfolio für Markenartikler erweitern: von Variantendruck und Limited Editions bis hin zu Aktionsverpackungen am POS – in kleineren wie auch großen Auflagen. Das ermöglicht Verpackungslösungen für unterschiedliche Sorten, Märkte und Zielgruppen, ohne einen Bedarf an Druckplatten. Wir freuen uns darauf, diese Möglichkeiten künftig noch gezielter einzusetzen.