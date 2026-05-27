Individuell angepasste Lösung

Koch Robotersysteme hat auf Basis der RoRo-StretchPack-Verpackungsmaschine von Tentoma eine automatisierte Verpackungslinie für Rollen entwickelt. Die Anlage soll Rollen unterschiedlicher Abmessungen bis 850 mm Durchmesser und 700 mm Länge kontrolliert handhaben, verpacken und vor Feuchtigkeit sowie Verunreinigungen schützen.

Die Lösung wurde für einen Endkunden realisiert, der Rollen unterschiedlicher Abmessungen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen schützen und zugleich einen kontinuierlichen Betrieb mit hoher Durchsatzleistung erreichen wollte.

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Kern der Anlage ist ein von Koch Robotersysteme integrierter robotergesteuerter Spanndorngreifer. Er übernimmt die kontrollierte Übergabe der Rollen an die RoRo-StretchPack-Verpackungsmaschine. Nach Herstellerangaben ermöglicht die Kombination aus Robotik und horizontaler Haubenstretchverpackung eine stabile und präzise Steuerung beim Verpacken von Rollen mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen. Verarbeitet werden können Rollen mit einem Durchmesser bis 850 mm und einer Länge bis 700 mm.

Positionierung in vorbereiteter Stretchfolie

Der robotergesteuerte Spanndorngreifer nimmt die jeweilige Rolle vom Förderband auf und positioniert sie in einer fünfseitigen Stretchfolie, die zuvor in der RoRo-StretchPack-Verpackungsmaschine vorbereitet wurde. Anschließend führt der Greifer die Rolle durch die Verpackungsmaschine und legt sie auf dem Abfuhrförderband ab.

Vor der abschließenden Versiegelung des Folienendes wird der Dorn freigegeben und zurückgeführt. Dadurch kann die verpackte Rolle vollständig verschlossen werden. Die Lösung eignet sich nach Angaben des Herstellers insbesondere für Anwendungen, bei denen herkömmliche Förderbänder nicht geeignet sind oder die Produkte eine exakte Positionierung erfordern.

Versiegelte Verpackung für empfindliche Materialien

Ein Merkmal der RoRo-StretchPack-Technologie ist die Herstellung vollständig versiegelter Verpackungen. Die verschweißten Folienenden sollen einen Schutz vor äußeren Verunreinigungen bieten. Dies ist unter anderem für empfindliche Produkte wie Papier-, Hygiene- und Vliesrollen relevant, deren Integrität während Lagerung und Transport erhalten bleiben soll.

Integration in kundenspezifische Verpackungslinien

Die RoRo-StretchPack-Verpackungsmaschine lässt sich nach Herstellerangaben in verschiedene Ein- und Ausgabesysteme integrieren, darunter auch robotergesteuerte Spanndorngreifer. Dadurch können Verpackungslinien an spezifische Anforderungen angepasst werden.