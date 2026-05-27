Hubergroup führt fortschrittliche Harztechnologie ein

Offsetdruckfarben

Hubergroup Print Solutions führt im ersten Halbjahr 2026 schrittweise eine neue Harztechnologie für sein globales Portfolio konventioneller Offsetdruckfarben ein. Betroffen sind etablierte Serien für Akzidenz- und Verpackungsdruck. Die Formulierung soll unter anderem Misting reduzieren, das Wasserfenster vergrößern und die Prozessstabilität im Druck verbessern.

Der Relaunch umfasst etablierte Farbserien für den Akzidenz- und Verpackungsdruck, darunter Resista, Rapida Eco, Ecoperfect-Dry, Packaging Plus, MGA Natura und MGA Corona. Produktnamen und Verkaufskennzeichnungen bleiben laut Hubergroup unverändert.

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Harze als zentrales Formulierungselement

Harze bilden einen wesentlichen Bestandteil von Offsetdruckfarbensystemen. Sie beeinflussen unter anderem physikalische Eigenschaften wie Viskosität und Tack sowie druckrelevante Faktoren wie Misting-Resistenz, Wegschlagverhalten und Haftung.

„Ein verbessertes Harz bedeutet eine verbesserte Druckfarbe“, erklärt Richard Gill, Product Manager Sheetfed bei hubergroup. „Da wir bei Hubergroup unsere Harze selbst herstellen, können wir die Formulierung exakt auf die gewünschten Leistungseigenschaften abstimmen. Diese Kompetenz hat es uns ermöglicht, eine perfekt angepasste Harztechnologie für unsere konventionellen Offsetdruckfarben zu entwickeln.“

Ergebnisse aus Langzeittests

In umfangreichen Langzeittests unter realen Produktionsbedingungen habe die neue Harztechnologie laut Hubergroup messbare Vorteile gezeigt. Dazu zählen eine Reduzierung von Misting, ein größeres Wasserfenster für stabilere Druckprozesse und ein geringerer Feuchtmittelbedarf.

Darüber hinaus seien weniger Bögen für Maschineneinstellungen erforderlich gewesen. Auch die Druckdichte und die Farbergebnisse hätten sich stabil und konsistent gezeigt. Die Weiterverarbeitung nach dem Druck sei nach Herstellerangaben weiterhin auf konstant hohem Niveau geblieben.

Schrittweise weltweite Einführung

Hubergroup führt die neue Harztechnologie im ersten Halbjahr 2026 schrittweise im gesamten globalen Portfolio konventioneller Offsetdruckfarben ein. Die Einführung betrifft sowohl Anwendungen im Akzidenzdruck als auch im Verpackungsdruck.

„Mit dieser neuen Technologie sind wir dem Markt einen Schritt voraus und optimal auf die aktuellen sowie zukünftigen Anforderungen von Druck- und Verpackungsunternehmen vorbereitet“, fasst Richard Gill zusammen. „Wir laden unsere Kunden jederzeit ein, mehr über die Vorteile dieser Innovation zu erfahren.“