hubergroup baut UV-Druckgeschäft weiter aus

Weiteres Wachstumspotenzial im europäischen UV-Druckmarkt

Die hubergroup Print Solutions treibt den Ausbau ihres UV-Druckgeschäfts in Europa weiter voran. Maßgeblich dafür sind nach Unternehmensangaben strategische Partnerschaften, technische Expertise sowie ein konsequenter Fokus auf gleichbleibend hohe Qualität. Aktuelle Entwicklungen in Frankreich und Italien verdeutlichen, wie sich durch Entwicklung, kontinuierliche Zusammenarbeit und Kundennähe nachhaltiges Wachstum in einem wettbewerbsintensiven Marktsegment erzielen lässt.

Langfristige Zusammenarbeit im Fokus

Zentrales Element der Unternehmensstrategie ist die enge und langfristige Zusammenarbeit mit Kunden. Regelmäßige Vor-Ort-Besuche, technischer Support und ein kontinuierlicher Austausch sollen sicherstellen, dass Druckereien nicht nur Produkte, sondern auch auf ihre Produktionsprozesse abgestimmte Lösungen erhalten.

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„Im UV-Druck machen Zuverlässigkeit und persönlicher Kontakt den entscheidenden Unterschied“, erklärt Thierry Seemann, Sales Director Sheetfed UV bei hubergroup Frankreich. Neben der Produktqualität spiele insbesondere die direkte Unterstützung vor Ort eine zentrale Rolle bei der Optimierung von Produktionsprozessen und der Lösung technischer Herausforderungen.

Diese Ausrichtung spiegelt sich auch in jüngsten Kundengewinnen wider. In Frankreich wird die Kombination aus stabiler Produktleistung, zuverlässiger Logistik und lokaler Präsenz von Anwendern als entscheidender Faktor für die Zusammenarbeit hervorgehoben.

Marktentwicklung in Italien durch technische Tests gestützt

Auch in Italien zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. Dort wurde über einen längeren Zeitraum hinweg intensiv mit lokalen Druckereien zusammengearbeitet. Umfangreiche Praxistests mit UV-Farben dienten dazu, die Leistungsfähigkeit unter realen Produktionsbedingungen zu evaluieren.

Mehrere Unternehmen entschieden sich in der Folge für eine Zusammenarbeit mit hubergroup. Ausschlaggebend waren unter anderem das zuverlässige Härtungsverhalten der Farben, die stabile Balance zwischen Wasser und Farbe sowie die kontinuierliche technische Begleitung während der Testphase.

Simone Ginelli, Country Sales Manager in Italien, betont die Bedeutung dieser Entwicklung: Vertrauen entstehe durch konstante Ergebnisse und langfristige Zusammenarbeit – nicht durch kurzfristige Effekte.

Innovation bleibt zentraler Wachstumstreiber

Das UV-Portfolio des Unternehmens, insbesondere die Produktlinien für unterschiedliche Anwendungsbereiche, wird weiterhin gezielt weiterentwickelt. Ziel ist es, Druckereien effiziente und zugleich nachhaltige Lösungen anzubieten.

Mit Blick auf die kommenden Jahre sieht das Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial im europäischen UV-Druckmarkt. Im Mittelpunkt stehen dabei der Ausbau technischer Dienstleistungen, die Vertiefung bestehender Partnerschaften sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkttechnologie.

Patrick Hübel, verantwortlich für Produktmanagement und technisches Marketing im Offsetbereich, verweist auf die strategische Ausrichtung: Der enge Austausch mit Kunden und die praxisnahe Erprobung neuer Lösungen seien entscheidend, um den steigenden Anforderungen im Markt gerecht zu werden und die eigene Position weiter auszubauen.