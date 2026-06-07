Aus für Siegwerk-Werk in Bargen: Produktion wandert in die Türkei

145 Beschäftigte von Werksschließung in der Schweiz betroffen

Der Druckfarbenhersteller Siegwerk mit Sitz in Siegburg schließt sein Werk im schweizerischen Bargen. Dies bestätigte Werksleiter Rob Hilgers gegenüber dem Bieler Tagblatt. Die Produktion soll an einen bestehenden Siegwerk-Standort in der Türkei verlagert werden.

Die Fertigung in Bargen soll Anfang 2027 eingestellt werden. Von der Schließung sind 145 Beschäftigte direkt betroffen. Mehr als 100 Mitarbeitende verlieren ihren Arbeitsplatz. Zwischen 35 und 40 Beschäftigte sollen jedoch in der Region Bern verbleiben, wo die Technologieabteilung des Unternehmens weiterhin angesiedelt sein wird.

Anzeige

Als Gründe für die Standortschließung nennt Siegwerk die hohen Produktionskosten in der Schweiz, den starken Franken sowie die rückläufige Nachfrage nach UV-Druckfarben in Europa. Wachstumspotenzial sieht das Unternehmen insbesondere in Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika. Diese Märkte ließen sich von der Türkei aus wirtschaftlicher bedienen.

Hinzu kommt eine strukturelle Veränderung auf der Nachfrageseite: In der Schweiz gibt es kaum noch Druckereien, die Etiketten für PET-Flaschen oder Folien produzieren. Nach Angaben eines Mitarbeiters gegenüber dem Bieler Tagblatt stammt die Kundschaft des Werks inzwischen nahezu ausschließlich aus dem Ausland.

Für die Beschäftigten in Bargen wurde ein Sozialplan vereinbart, der unter anderem Abfindungszahlungen vorsieht.