Neue Maschinenplattform ermöglicht wirtschaftlichen Einstieg in die Direktlasergravur 

Hell Gravure Systems: Neuer Direktlaser Cellaxy C5 Smart

Hell Gravure Systems erweitert sein Portfolio an Direktlaser-Gravursystemen mit dem neuen Cellaxy C5 Smart. Die Maschinenplattform basiert auf der etablierten Cellaxy-Technologie und wurde entwickelt, um Anwendern einen wirtschaftlicheren Zugang zur Direktlasergravur von Tiefdruck- und Prägezylindern zu ermöglichen.

Der Cellaxy C5 Smart verbindet bewährte Technologieelemente der Cellaxy-Plattform mit einer auf unterschiedliche Produktionsanforderungen abgestimmten Maschinenkonfiguration. Im Fokus stehen dabei eine hohe Prozesssicherheit, flexible Gravurmöglichkeiten sowie eine effiziente Auslegung für verschiedene Anwendungen im Verpackungsdruck und in der Zylinderfertigung.

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Ein wesentliches Merkmal des Systems ist die flexible Gestaltung der Näpfchengeometrie. Dadurch lässt sich der Farbtransfer gezielt optimieren und der Farbverbrauch in entsprechenden Anwendungen reduzieren. Gleichzeitig ermöglicht die Direktlasergravur die präzise Wiedergabe von Linien- und Feinstrukturen und unterstützt damit anspruchsvolle Qualitätsanforderungen im Verpackungsdruck, bei Tabakverpackungen sowie bei der Herstellung von Prägezylindern.

Der Cellaxy C5 Smart nutzt die Software- und Automatisierungsfunktionen der bestehenden Cellaxy-Plattform. In der Standardausführung arbeitet das System mit einer Einstrahl-Konfiguration, die auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Produktivität und Gravurqualität ausgelegt ist.

Für unterschiedliche Einsatzbereiche stehen zwei Maschinenvarianten zur Verfügung. Die Ausführung für Verpackungs- und Tabakanwendungen ist für Tiefdruckzylinder mit einer Länge von bis zu 2.350 mm, einem Umfangsbereich von 300 bis 1.300 mm sowie einem maximalen Zylindergewicht von 500 kg ausgelegt. Eine zweite Variante für leichte Prägeanwendungen ermöglicht die Bearbeitung von Walzen mit einer Länge von bis zu 3.400 mm, einem Umfang von bis zu 1.300 mm und ebenfalls einem maximalen Gewicht von 500 kg.

Mit dem Cellaxy C5 Smart erweitert Hell Gravure Systems die Einsatzmöglichkeiten der Direktlasergravur und bietet eine Maschinenlösung, die insbesondere für Anwender interessant ist, die die Vorteile dieser Technologie mit einer reduzierten Einstiegshürde nutzen möchten.