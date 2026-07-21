Scheyer erweitert Produktionskapazitäten

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Scheyer Verpackungstechnik plant am österreichischen Standort Klaus eine neue Multifunktions-Produktionshalle mit 1.500 m² Fläche. Die Bauarbeiten sollen im August 2026 beginnen. Mit der Erweiterung entstehen neue Produktions- und Logistikbereiche sowie 15 zusätzliche Arbeitsplätze.

Die Scheyer Verpackungstechnik GmbH erweitert ihre Produktionskapazitäten am Unternehmenssitz im vorarlbergischen Klaus. Nach Abschluss der mehrmonatigen Planungs- und Vorbereitungsphase liegt inzwischen die Baubewilligung für eine neue Multifunktions-Produktionshalle vor. Der Beginn der Bauarbeiten ist für August 2026 vorgesehen.

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Die geplante Halle soll eine Fläche von 1.500 m² umfassen und zusätzliche Produktions- und Logistikbereiche aufnehmen. Mit der Investition will der Hersteller flexibler auf unterschiedliche Kundenanforderungen reagieren und zugleich die internen Material- und Produktionsabläufe weiterentwickeln.

Im Zuge der Standorterweiterung sollen 15 neue Arbeitsplätze entstehen. Angaben zum Investitionsvolumen, zum geplanten Fertigstellungstermin oder zu den künftig in der Halle eingesetzten Produktionsanlagen machte das Unternehmen bislang nicht.

Erdwärme und Photovoltaik vorgesehen

Bei der technischen Gebäudeausstattung setzt Scheyer auf mehrere Maßnahmen zur energieeffizienten Temperierung und Eigenversorgung. Die neue Produktionshalle soll mithilfe von Erdwärme beheizt und mit Erdkälte gekühlt werden. Ergänzend ist eine Betonkernaktivierung vorgesehen. Dabei werden Rohrleitungen in die massiven Bauteile des Gebäudes integriert, um deren Speichermasse für die Wärme- und Kälteverteilung zu nutzen.

Eine Photovoltaikanlage soll künftig Strom für den Eigenverbrauch erzeugen. Damit verbindet das Unternehmen die Erweiterung seiner Produktions- und Logistikflächen mit Investitionen in die energetische Infrastruktur des Standorts.

Der geplante Baubeginn markiert für Scheyer den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung des Werks. Die zusätzliche Fläche soll die räumlichen Voraussetzungen für eine flexiblere Produktionsorganisation und weiteres Wachstum schaffen.

Unternehmen im Porträt: Scheyer Verpackungstechnik

Die Scheyer Verpackungstechnik GmbH ist ein familiengeführter Hersteller flexibler Verpackungen mit Hauptsitz in Klaus in Vorarlberg. Das Unternehmen wurde 1950 von Otto und Sophie Scheyer gegründet. Heute sind mit Jürgen, Gert und Lukas Wiesenegger Vertreter der vierten Generation im Unternehmen tätig.

Ausgehend von einfachen Polyethylenbeuteln und Klarsichthüllen entwickelte Scheyer sein Portfolio im Laufe der Jahrzehnte zu bedruckten und kaschierten Folienlösungen weiter. Der Schwerpunkt liegt heute auf flexiblen Verpackungen für die Lebensmittel-, Tiernahrungs- und Hygieneindustrie. Zum Sortiment gehören unter anderem Automaten-, Deckel- und Tiefziehfolien, Rundumetiketten, Standbodenbeutel und Siegelrandbeutel sowie Mono- und Verbundfolien.

Die Herstellung umfasst unter anderem den Flexodruck mit bis zu elf Farben, die lösemittelfreie Kaschierung und die Weiterverarbeitung zu unterschiedlichen Folien- und Beutelformaten. Neben dem österreichischen Hauptsitz unterhält Scheyer eine Niederlassung im schweizerischen Widnau sowie eine Vertriebsgesellschaft im deutschen Lindau.

Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen rund 120 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 41 Mio. Euro. Die Exportquote wird mit 65 Prozent angegeben. Zu den wichtigsten Auslandsmärkten zählen Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Ungarn, Belgien und Tschechien.