Chiyoda Gravure installiert weltweit erste Screen Truepress PAC 830F

Digitaldruck & Tiefdruck

Die japanische Chiyoda Gravure Corporation hat die weltweit erste Inkjet-Digitaldruckmaschine Truepress PAC 830F von Screen Graphic Solutions für die industrielle Produktion flexibler Verpackungen in Betrieb genommen. Mit der Installation erweitert das Unternehmen seine Fertigung um digitale Druckkapazitäten und verfolgt das Ziel, insbesondere kleine und mittlere Auflagen wirtschaftlicher zu produzieren.

Hintergrund der Investition sind die veränderten Anforderungen im Verpackungsmarkt. Eine steigende Variantenvielfalt, kürzere Produktlebenszyklen und kleinere Losgrößen erhöhen den Druck auf Verpackungshersteller, ihre Produktionsprozesse flexibler zu gestalten. Gleichzeitig gewinnen Aspekte wie Ressourceneffizienz, kürzere Lieferzeiten sowie der Umgang mit steigenden Materialkosten und dem Fachkräftemangel an Bedeutung.

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Vor allem im Tiefdruck führen häufige Auftragswechsel zu einem erhöhten Aufwand für Rüstvorgänge, Farbabstimmung und Reinigung. Dies wirkt sich auf die Produktivität aus und erhöht den Materialverbrauch.

Nach Abschluss der Installation und Qualifizierung der Truepress PAC 830F hat Chiyoda ein Produktionssystem für digital gedruckte flexible Verpackungen aufgebaut. Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf kleine und mittlere Auflagen. In Zukunft soll die digitale Produktion den bestehenden Tiefdruck ergänzen, um die unterschiedlichen Marktanforderungen zu erfüllen.

Wasserbasierter Digitaldruck

Die Truepress PAC 830F arbeitet mit wasserbasierten Pigmenttinten, und es entfallen zahlreiche Arbeitsschritte, die bei konventionellen Druckverfahren erforderlich sind. Nach Angaben des Unternehmens lassen sich Materialverbrauch, Rüstzeiten und Reinigungsaufwand gegenüber herkömmlichen Prozessen deutlich reduzieren.

Mit der neuen Technologie verfolgt Chiyoda mehrere Ziele. So sollen sich unterschiedliche Verpackungsdesigns auch bei standardisierten Formaten wirtschaftlich realisieren lassen, etwa für regionale Produktvarianten, zeitlich begrenzte Aktionen oder Markttests. Gleichzeitig soll die bedarfsgerechte Produktion dazu beitragen, Lagerbestände und die Anzahl der Stock Keeping Units (SKUs) zu reduzieren.

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine Entlastung der Produktion durch geringere Rüstaufwände. Nach Unternehmensangaben können die Rüstzeiten im Vergleich zu konventionellen Verfahren um rund 70 Prozent sinken. Gleichzeitig soll der Einsatz wasserbasierter Tinten sowie die Produktion nach Bedarf den Ressourcenverbrauch und Verpackungsabfälle verringern.

Bestandteil der Strategie „Eco Smaart“

Mit der Inbetriebnahme der Truepress PAC 830F baut Chiyoda seine Initiative Eco Smaart weiter aus. Unter diesem Markennamen fasst das Unternehmen seine digitalen Dienstleistungen und Lösungen für digital produzierte flexible Verpackungen zusammen. Ziel ist es, den Anforderungen nach kleineren Losgrößen, kürzeren Lieferzeiten, optimierter Lagerhaltung und einer ressourcenschonenderen Produktion Rechnung zu tragen.

Gemeinsam wollen Chiyoda und Screen Graphic Solutions ein Produktionsmodell etablieren, das die jeweiligen Stärken von Digitaldruck und Tiefdruck kombiniert. Bis 2030 streben die Partner an, einen Digitaldruckanteil von rund zehn Prozent an ihrer Verpackungsproduktion zu erreichen.

Stimmen der Unternehmen

Hiroyoshi Sato, Präsident der Chiyoda Gravure Corporation, bezeichnet die Investition als wichtigen Schritt zur Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten. Mit der Truepress PAC 830F ergänze das Unternehmen seine Tiefdruckkapazitäten um eine flexible Digitaldrucklösung, um auf die steigende Nachfrage nach kleineren Auflagen und einer größeren Variantenvielfalt reagieren zu können.

Auch Hiromi Sakurai, Präsident von Screen Graphic Solutions, sieht in der Installation einen Meilenstein für die industrielle Nutzung des Digitaldrucks im Flexpack-Bereich. Die Truepress PAC 830F sei entwickelt worden, um sowohl die Digitalisierung als auch nachhaltigere Produktionsprozesse in der Verpackungsindustrie zu unterstützen.